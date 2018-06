Coppa del mondo o coppa Bertoni?

Mondiali - vengo dopo il ct : parte la Coppa del mondo - in panchina pochi nomi di prestigio : Poi magari andrà a finire con uno scambio clamoroso, di quelli che fanno impazzire gli amanti del calcio mercato: Lopetegui sulla panchina del Real Madrid, e questo da ieri è già ufficiale, e Zidane ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : programma - orari e tv : Da martedì 19 a domenica 24 giugno si svolgerà a Salt Lake City (Stati Uniti) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. I migliori arcieri del Mondo torneranno a sfidarsi nella città americana, che negli ultimi anni è diventata una location fissa del calendario. L’Italia, rimasta a boccia asciutta nell’ultima tappa, proverà a rifarsi e tornare protagonista. Il programma delle gare si aprirà martedì 19 con le ...

In Assolombarda i due trofei più ambiti del calcio : la Champions League e la Coppa del Mondo : Dopo la "Schiscetta" e la Gazzetta dello Sport, protagonisti due altri oggetti simbolo dell'industria italiana

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : niente finale per Jessica Rossi e Silvana Stanco nel trap femminile : Seconda giornata dedicata alla fossa olimpica a Siggiewi, in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo. Poco azzurro nella città maltese: due delle tre italiane impegnate nel trap femminile pagano un errore di troppo e si vedono sfumare l’accesso alla finale (vinta dalla finlandese Satu Makela-Nummela). A farne le spese sono Jessica Rossi e Silvana Stanco, rispettivamente ottava e nona. Tutte e due le atlete della ...

Alla Coppa del 'Mondor' c'è anche Topolino. E pure la... SVAR! : Ecco a voi la Coppa del Mondor…anche Topolino vola in Russia e partecipa all'evento pallonaro mondiale. Il settimanale , in edicola dal 13 giugno, propone dunque Zio Paperone, Amelia e la Coppa del ...

Supermondiale - regolamento e come si gioca. Online la tua Coppa del Mondo! : La modalità di gioco è molto semplice, basta schierare la propria squadra di 18 giocatori, titolari e riserve, che partecipano ai mondiali di Russia utilizzando i tradizionali 300 crediti a ...

Amici 17 - la Finale : a sollevare la Coppa del vincitore è Irama. Chi è Filippo Fanti? : Nella Finale di Amici 17 a sollevare la coppa del vincitore è stato Irama… Alla fine come sempre si ha un solo vincitore e ieri sera nella puntata Finale del talent di Maria De Filippi a trionfare è stato Irama, vero nome Filippo Maria Fanti; Irama è l’anagramma del secondo nome, Maria. Irama vince Amici 17: vittoria annunciata, il popolo del web si divide sul vincitore Filippo Fanti Irama, cantautore lombardo nato a Carrara ma cresciuto ...

Quando a mettere le mani sulla Coppa del Mondo furono i ladri : ... Quando alla vigilia del Mondiale inglese la Coppa Rimet , allora si chiamava così, in omaggio al dirigente calcistico francese Jules Rimet a cui si deve l'invenzione dei campionati del Mondo, fu ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per le finali di Coppa del Mondo. Alice Sotero guida la truppa azzurra : L’Italia ha ottenuto la qualifica di cinque atleti (su sei posti disponibili al massimo per ciascuna nazione) alle finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in programma ad Astana, in Kazakistan, dal 21 al 24 giugno. La spedizione azzurra sarà composta da tre donne e due uomini. A rappresentare l’Italia saranno, nella finale femminile, Claudia Cesarini (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica) ed Alice Sotero (Fiamme ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni - niente impresa. Due sorprese a Vail - che lotta in classifica : Gabriele Moroni non è riuscito in una nuova impresa nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Settimana scorsa l’Italia si coccolava il suo eroe, capace di trionfare nel massimo circuito per la prima volta in carriera dopo un lungo inseguimento. A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il 30enne piemontese esplodeva conquistando un risultato di lusso nel boulder ma una settimana dopo si è fermato in qualifica a Vail. La nostra ...

Chi ha vinto più Mondiali di calcio? L'Albo d'Oro della Coppa del Mondo : Quali squadre hanno vinto più Mondiali? Chi ha vinto ogni edizione? Ecco L'Albo d'Oro della Coppa del Mondo dal 1930, prima edizione della competizione.

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : azzurre ottime nelle qualifiche del trap - Jessica Rossi e Silvano Stanco quinte : Prosegue a Siggiewi, Malta, la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dopo la fine delle gare dello skeet, da oggi a giovedì tocca alla fossa olimpica. Ad aprire le danze le donne, con le prime tre serie di piattelli delle cinque (le altre due domani mattina) che qualificheranno alla finale di domani pomeriggio. Bene le tre azzurre impegnate, tutte ancora in corsa per un posto tra le sei finaliste: Jessica Rossi e Silvana Stanco sono nel ...