Conto alla rovescia per Umbria Jazz | nel segno di Quincy Jones

Macron e la legge anti-fake news Così dichiara guerra alla RussiaE il Conto corrente alle Bahamas... : In Francia un progetto di legge contro le "fausses nouvelles". Tutto nasce dalla notizia (falsa) di un ricco conto corrente che Macron nasconderebbe alle Bahamas. È una balla che gira e cresce, fino a quando

Nomine : Conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos : Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delle Nomine delle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 ...

Nomine : Conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nomine al vertice, ma non solo. L’attenzione ora si concentra anche e soprattutto alla mission che verrà assegnata a Cassa Depositi e Prestiti. Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell’economia, e delle imprese italiane” da costruire utilizzando le strutture e le risorse già esistenti”. C’è poi il fronte caldo di ...

Nomine : Conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Come recita l’articolo 6 della norma, “le Nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data ...

Graecalis - il Conto alla rovescia è iniziato : "Graecalis è la punta di diamante del Teatro di Calabria, il progetto su cui investiamo energie, impegno e passione con un calendario di spettacoli interamente autoprodotti: dal cast di altissimo ...

Ufficiale : Emre Can lascia il Liverpool. Juve - ora è Conto alla rovescia : Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer. Our full #PL retained list: https://t.co/HuG8VS9p1x Everybody at #LFC thanks all departing players ...

L’invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in un video social : Conto alla rovescia per The Ferragnez : Online l'invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, condiviso su Instagram sul profilo della blogger di moda! I due, presto sposi a Noto, hanno iniziato il countdown in vista dell'evento più atteso e chiacchierato dell'estate! Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una breve clip che contiene l'invito al matrimonio, in programma secondo le ultime indiscrezioni l'1 settembre prossimo, in Sicilia. Nel videoclip sono stati ...