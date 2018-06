Continua Un Passo dal Cielo 4 su Rai Premium | anticipazioni 13 e 20 giugno | Francesco

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Proseguono gli episodi in replica di Undal4 su Rai. Stasera, 13, l'emittente manderà in onda il quarto e quinto appuntamento dell'amata fiction di Rai1, di cui si attende la quinta stagione, probabilmente in arrivo nei primi mesi del 2019.Le riprese del nuovo ciclo di episodi si stanno attualmente svolgendo tra le Dolomiti e nei luoghi che hanno fatto da sfondo alla storia diNeri, nuovo capo della forestale entrato in sostituzione a Pietro Thiene (interpretato nelle prime tre stagioni da Terence Hill). Nel cast, confermato nuovamente Daniele Liotti come protagonista assoluto al fianco di Pilar Fogliatti (che interpreta Emma).Si intitola "L'accusa" il quarto episodio di Undal4. Una donna viene ritrovata in fin di vita. Le indagini della polizia si concentrano sul nuovo capo della forestale.è infatti accusato di ...