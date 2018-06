Conte vuole le scuse di Macron | ma all' Eliseo non è arrivata nessuna richiesta

Valencia accoglierà la nave AquariusPanico a bordo - "uomo vuole buttarsi" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

"Il governo Conte vuole terremotare l'Europa. Salvini fa campagna elettorale sulla pelle dei migranti" : "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l'Europa, ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente del governo Monti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore ...

Atalanta - nuovo “assalto” per l’attacco : Percassi vuole acContentare il Gasp : Trattativa per l’attacco dell’Atalanta, Gasperini ha chiesto un centravanti che possa andare in doppia cifra nella prossima stagione L’Atalanta ha un obiettivo chiaro per il calciomercato in corso, Gasperini ha chiesto un centravanti prolifico. Petagna potrebbe partire e dunque la società è alle prese con diverse piste da sondare prima di affondare il colpo per l’attacco. L’ultima di queste porta a Genova, dato che ...

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Conte : su dazi Italia vuole capire - avremo posizione moderata : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'Per quanto riguarda i dazi commerciali c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni molto veementi di Trump e degli altri partner europei, siamo qui per ...

Dite a Conte che Trump rivuole il G8 con la Russia - ma non cede niente sulle sanzioni : 'Sono il peggior incubo della Russia' ha detto Trump, ma 'abbiamo un mondo da gestire'. Pragmatismo. Piuttosto diverso dalle proposte italiane, insomma. Trump ha in testa di dialogare con Vladimir ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Perché Mattarella vuole che Conte sia davvero autonomo : Preoccupazione per il merito, irritazione per il metodo. Sergio Mattarella , dopo giorni di indiscrezioni su un braccio di ferro sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia, alza la voce e lascia trapelare che il can-can scatenato su quella casella non gli piace e ottiene una correzione di rotta nei toni dei leader politici, a cominciare da Matteo Salvini , ...

Conte vuole ministri politici Sulle banche : "Risarcire i truffati" : Giuseppe Conte da domani si metterà al lavoro sulla lista dei ministri. Dopo il giro di conusltazioni di oggi, il premier incaricato ha deciso di incontrare una delegazione di alcuni correntisti truffati dalle banche: "Concluderò la giornata di oggi con una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per il default di alcune banche. Sono persone che chiedono il rispetto dei diritti e che il loro risparmio venga tutelato. Dirò loro che la ...

Moscovici : “Conte vuole il dialogo? Va nella giusta direzione” : Un messaggio conciliante: «Conte va nella giusta direzione». Il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici manda un messaggio al primo ministro incaricato: «Auguro all’Italia di mantenere fiducia in se stessa e nell’Europa. Il fatto che Giuseppe Conte si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella gius...

Governo M5S-Lega - Mattarella vuole garanzie sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l’incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l’incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum “gonfiato”. E poi c’è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...

Dopo le macchie sul curriculum di Conte la Lega alza il prezzo e vuole il ministero dei Trasporti : È una gara a chi alza più il prezzo. La Lega vuole di più e infatti ha messo gli occhi sul ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Luigi Di Maio risponde rivendicando la premiership per sé. Le macchie sul curriculum di Giuseppe Conte, l'aspirante premier proposto al Colle dal Movimento 5 Stelle, hanno dato a Salvini la possibilità di trattare al rialzo sulla squadra di governo. "Ai leghisti proprio ...