Conte | Senza scuse Macron resto a Roma

Migranti - scontro tra Italia e Francia. Conte : 'Senza scuse di Macron non parto'. Tria cancella la visita a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. La decisione del ministro Italiano arriva dopo gli ultimi sviluppi ...

Migranti - scontro tra Italia e Francia. Conte : «Senza scuse di Macron non parto». Tria cancella la visita a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. La decisione del ministro Italiano arriva dopo gli...

Migranti - Salvini in Senato : «Senza scusa - per me Conte non vada a Parigi» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Marcucci : assenza di Conte spiega chi dà linea a governo : Marcucci: è Salvini a prendere decisioni Roma – Di seguito le parole di Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd al Senato. “Conte non verrà a riferire in aula. Verrà Salvini. Questo ci dice molto su chi dà la linea…”. “Comunque- aggiunge Marcucci- apprezziamo la disponibilità del ministro dell’Interno”. L'articolo Marcucci: assenza di Conte spiega chi dà linea a governo proviene da RomaDailyNews.

Aquarius senza meta - fa rotta verso nord. Conte : "Italia lasciata sola" : Il destino della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo, è ancora un punto di domanda. Il mondo politico si spacca dopo la presa di posizione di Matteo Salvini, che si prende la scena come "uomo forte " del...

Governo Conte - il primo senza iscritti al Ppe : pronto lo scontro tra europeisti e sovranisti : Non ottiene il record di voti sulla fiducia nei due rami del Parlamento, non è il primo Governo senza indagati tra i ministri – per ora – ma sicuramente l’esecutivo Conte espressione...

Governo Conte - Prodi : “E’ di destra e ha blocchi di pensiero inconciliabili”. Sul Pd : “Opposizione senza alternativa” : “Il Governo di cambiamento non è il cambiamento del Governo, sono due cose distinte. Il problema è vedere cosa c’è nel cambiamento. La flotta borbonica faceva ‘ammuina‘ ed era uno dei suoi elementi forti, ma non era utile nella guerra”. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, durante un’intervista pubblica a Repubblica delle Idee, la festa di Repubblica in corso a Bologna. Prodi si chiede: ...

Governo Conte : Ue e politica estera - domande senza risposte : Per chi si aspettava qualche maggiore indicazione rispetto al contratto di Governo, l'intervento del presidente del Consiglio in Parlamento è stato probabilmente una delusione. Conte si è infatti limitato a declinare diligentemente i Contenuti del contratto, in alcuni casi con vere e proprie citazioni testuali. Nessuna precisazione su tempi e modi di attuazione del programma, nessuna indicazione delle effettive priorità, ...

Governo Conte - via al voto di fiducia alla Camera. Il premier : «Politica si riappropri della guida ma senza dirigismo» : Al via nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo Conte. Il primo a intervenire è Alessandro Fusacchia di +Europa, l'ultimo sarà Francesco...

Conte : 'Politica si riappropri della guida - ma senza dirigismo' : "Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica" e "questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori seguono solo un progetto". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, alla Camera. "Vogliamo ...

Governo - Minniti : “Conte? Sono ancora più preoccupato - suo discorso era un elenco della spesa senza un’idea di Paese” : “Il presidente del Consiglio Conte al Senato? Ha parlato per un’ora e venti minuti, un record assoluto per lunghezza di intervento in Parlamento. Ho ascoltato un lunghissimo discorso, sinceramente vaghissimo, un elenco della spesa. E Sono ancora più preoccupato perché questa maggioranza sta portando l’Italia verso l’ignoto”. Sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Otto e Mezzo (La7), ...

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” : “Tante Promesse senza coperture, non è un buon inizio” Così Andrea Marcucci a margine del discorso del premier Giuseppe Conte in senato L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Microsoft : "pensare a grandi giochi AAA senza Contenuti o servizi per uno o due anni è difficile per chiunque" : Con l'E3 2018 ormai alle porte e la conferenza Microsoft prevista per le 22:00 (ore italiane) di domenica 10 giugno, la curiosità nei confronti del futuro di Xbox One e in generale del colosso di Redmond è inevitabilmente molto alta. Ci saranno degli annunci dedicati a franchise storici come Gears of War ed Halo ma soprattutto delle nuove IP? Per il momento non abbiamo alcun indizio preciso ma le parole di Matt Booty, corporate vice president e ...