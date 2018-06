Conte replica a Macron : Italia cinica e irresponsabile? Che ipocrisia!'. Venerdì il vertice : tensione tra Italia e Francia dopo le parole di Macron, che sulla vicenda Aquarius ha accusato il nostro paese di essere stato 'cinico e irresponsabile'. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Francia ...

Cantone replica a critiche Conte : “mandato scade nel 2020”/ Vertice Anac-Toninelli : Pd - “Quirinale vigili” : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:12:00 GMT)

NUMERI FORTI - REPLICA DEBOLE - Conte incassa 350 sì ma non entusiasma l'Aula : A metà mattina, nella buvette di Montecitorio, la fotografia del nuovo corso della politica italiana. I neo ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede consumano un po' di frutta. A una forchetta di distanza Maurizio Lupi e Beatrice Lorenzin, due ex "colleghi", un passato in Consiglio dei ministri. I pentastellati vengono salutati, ricevono le congratulazioni. Rimangono freddi, giusto il tempo di un ringraziamento di rito. Lorenzin e Lupi ...

Martina boccia il prof.Conte : replica solo la propaganda M5s-Lega : Roma, 5 giu. , askanews, 'Dal Presidente del Consiglio una replica della propaganda che abbiamo ascoltato per 90 giorni da Lega e M5S. solo un discorso generico, pieno di luoghi comuni'. Il segretario ...

Oggi il debutto di Conte in Parlamento : discorso al Senato e poi il voto per la fiducia. Domani si replica alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo formato da Lega e Movimento Cinquestelle: questa mattina esordio del premier che esporrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama -

Governo - Conte incontra i lavoratori FedEx : “C’è Di Maio al Ministero del Lavoro”. Loro replicano : “Ci fidiamo più di lei” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico, si è fermato alcuni minuti in piazza con i manifestanti di un’azienda in crisi, la FedEx: “Sapete che Luigi Di Maio è il nuovo ministro del Lavoro?”, ha chiesto il premier. “Sì, lo stiamo aspettando, ma non si vede. Ci fidiamo di lei, presidente”. I lavoratori gli hanno esposto il Loro caso, spiegando ...