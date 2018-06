Conte orientato rinviare viaggio Parigi

: #Conte orientato a rinviare visita a Parigi. Al momento non sussistono condizioni - TgLa7 : #Conte orientato a rinviare visita a Parigi. Al momento non sussistono condizioni - RaiNews : Il premier Giuseppe Conte orientato a rinviare la visita a Parigi e l'incontro con il presidente francese, Emmanuel… - SkyTG24 : #UltimOra #Conte orientato a rinviare visita a #Parigi #Canale50 -

Il presidente del Consiglio, Giuseppe, èil colloquio con il presidente farncese Macron, previsto per venerdì a. Al momento non ci sono le condizioni per la visita a, riferiscono fonti del governo. La decisione dopo l'inasprirsi dello scontro tra la Francia e l'Italia sull'accoglimento dei migranti e le parole di attacco di Macron.Stamane Salvini ha detto:"Se i francesi avranno l'umiltà di chiedere scusa,amici come prima".(Di mercoledì 13 giugno 2018)