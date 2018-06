Consulenze | assunzioni | fatture false | le promesse di Parnasi alla politica

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 giugno 2018)die contratti, ma anche erogazione di. Secondo la procura di Roma funzionava così il sistema messo in piedi dall'imprenditore romano Luca, proprietario della società Eurnova che sta realizzando il progetto del nuovo stadio della A.S. Roma, arrestato per "associazione per delinquere finalizzatacommissione di condotte corruttive e delitti contro la Pubblica Amministrazione".Secondo quanto riferito dprocura,aveva promesso al presidente di Acea, Luca Lanzalone,per il suo studio legale pari a circa 100 mila euro e aveva garantito il suo aiuto nella ricerca di una casa e di uno studio a Roma. All'ex assessore regionale del Pd, Michele Civita, in cambio dell'asservimento della sua funzione, aveva promesso l'assunzione del figlio in una delle società. Per l'attuale vicepresidente della Consiglio ...