Confiscata la villa del ' re' dei ladri | esperto in rapine vip | tra le vittime Vieira e la

Zingaretti : dare a Regione Lazio villa Confiscata ai Casamonica : Zingaretti: vogliamo abbatterla e restituire giardino ai cittadini Roma – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “Chiederemo all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alle mafie di dare alla Regione Lazio la villa confiscata ai Casamonica e vandalizzata in via Roccabernarda 15″. La abbatteremo e restituiremo un giardino ai cittadini. Domani sopralluogo -aggiunge Zingaretti-. ...