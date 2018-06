Confesercenti : -5 mld con frenata Pil : 17.40 La frenata dell'economia rilevata a inizio anno, aggravata dallo stallo politico seguito alle elezioni,ha bruciato circa 5 mld di crescita del Pil (lo 0,3%) tra il 2018 ed il 2019, causando un peggioramento del bilancio pubblico (+7,3 mld di euro di disavanzo).E' l'analisi Cer Ricerche per Confesercenti. L'effetto incertezza si protrarrebbe per tutto il 2019. Colpiti investimenti (in calo di 1,6 mld, 0,6% in meno sul previsto) e ...

Confesercenti : 1 mld evaso dagli abusivi : 18.05 Il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 mld di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 mln di euro. E' quanto stima l'indagine Anva Confesercenti pubblicata in occasione dell' assemblea dell'associazione.La quota di operatori fuori legge in prossimità dei mercati per intercettare i clienti attratti dalle aree mercatali è ...

Confesercenti - 105.000 ambulanti abusivi - 1mld evaso : Quasi il 50% delle imprese operano al Sud del Paese , precisamente 47,3%, la quota per le imprese del totale economia è 33,3%, , area in cui incidono sul totale per il 4,5% a fronte del citato 3,...

Confesercenti - privacy costerà 2mld a pmi : ANSA, - ROMA, 24 MAG - Il Gdpr, il nuovo regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali in vigore dal 25 maggio, è una stangata da 2 miliardi di euro per le circa 4 milioni di pmi ...

Fisco - Confesercenti : recuperabili 11 - 5 mld con lotta abusivismo : Roma, 10 apr. , askanews, Un giro d'affari di 22 miliardi di euro. È il fatturato generato dall'abusivismo, secondo le stime elaborate da Confesercenti sul fenomeno nel commercio e nel turismo. Un ...