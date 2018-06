Blastingnews

: Concorsi educatrice nido e insegnante infanzia: due bandi a Venezia e Lavello-Mombello - lukescintu : Concorsi educatrice nido e insegnante infanzia: due bandi a Venezia e Lavello-Mombello -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Pubblicate nuove opportunità professionali per il ruolo di educatore asiloall'in scadenza tra la fine del mese di giugno e il 9 luglio prossimo. A seguire, le info e requisiti. Concorso per educatore asiloIl Comune di, in provincia di Varese ha indetto un avviso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore, nel ruolo professionale di educatore asilo. Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: Appartenere alla comunità europea; Idoneità psicofisica al ruolo indicato; Diploma di laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educativi per l'); Oppure, Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione; Oppure, Diploma di Scienze Umane; Altri titoli equipollenti. Domanda di ammissione La domanda di ammissione alla selezione ...