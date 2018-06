Con l' auto contro un tir | grave incidente in autostrada Ferito soccorso dall' elicottero

La strada diventa un fiume - donna resta bloccata Con l'auto : In Piemonte piogge, grandine e bombe d'acqua stanno creando non pochi disagi. A Rosta, per esempio, si è creato un vero e proprio fiume nella zona tra strada Ponata, Via Stazione, Via XX Settembre, Via Nino Costa, Vicolo Chianale...

Melzo - Sara Luciani : ritrovato il corpo/ Ultime notizie : le liti Con il fidanzato suicida - si cerca l’auto : Melzo, Sara Luciani sparita da giorni: ritrovato il corpo a Paullo. Ultime notizie: una terza persona in auto con lei e il fidanzato? Manuel Buzzini è stato trovato impiccato sabato(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Incidenti : sContro tra auto e moto - chiusa la 'Romea' nel Comune di Chioggia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - A causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura e un motociclo, la strada statale 309 “Romea” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 84,580, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di

Nicky Hayden - processo abbreviato per automobilista : sContro tra periti su velocità : Poco più di un anno fa la morte del campione della MotoGp Nicky Hayden, investito il 17 maggio dell’anno scorso mentre era in bicicletta a Misano Adriatico. Il processo per l’investitore sarà celebrato il 10 ottobre con rito abbreviato. Il pilota morì all’ospedale Bufalini di Cesena 4 giorni dopo aver impattato con la sua bici contro una Peugeot 206 guidata da un 30enne di Morciano. Questa mattina davanti gup di Rimini, la scelta del ...

Incidente d’auto mortale - attore Diele Condannato a 7 anni e 8 mesi : Incidente d’auto mortale, attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi Incidente d’auto mortale, attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi Continua a leggere L'articolo Incidente d’auto mortale, attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi proviene da NewsGo.

Chiara Ferragni - la madre : 'Ho cresciuto Chiara Con tanta autostima' : Ci sono problemi ben più grandi al mondo'. Consigliato Chiara Ferragni e Fedez: tutto quello che sappiamo sul matrimonio

Ragazza scomparsa a Melzo - un amico racConta : "Quella sera l'ho lasciata sola in auto Con il fidanzato" : L'autopsia: "Lui è morto impiccato". Continuano le ricerche della giovane nel canale del Muzza, nella stessa zona trovato lo zaino del ragazzo

Scicli - sContro fra due auto : tre feriti sulla S.p. 127 : Tre i feriti nello scontro, condotti all'ospedale Maggiore di Modica, ma per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti

FIPRONIL - UOVA ConTAMINATE DA INSETTICIDA/ Germania ne ritira 73mila : autorità - "nessun rischio per la salute" : FIPRONIL, UOVA CONTAMINATE da INSETTICIDA: la Germania ne ha già richiamato 73mila. Le autorità si sono affrettate a chiarire che non c'è rischio per la salute, ma non è il primo scandalo.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:05:00 GMT)

Si schianta Con lo scooter Contro un'auto : morto Ciro - carabiniere in servizio : Tragico incidente questa mattina all' Eur, a Roma, dove un carabiniere di 46 anni, Ciro Terlizzi, ha perso la vita nello schianto con un'auto guidata da una famiglia rumena. Il sinistro è avvenuto in ...

Napoli - algerino potresta Contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’auto non si era fermata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...

Autostrade : da Veneto e Fvg tre Concessionarie insieme per miglior servizio all’utenza : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – Dallo scorso mese InfoViaggiando sta rivoluzionando l’informazione sul traffico a portata di smartphone: un’unica app, con il relativo sito web, forniscono all’utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale del Nordest, da Brescia a Trieste, grazie ad un progetto comune realizzato da Autovie Venete, CAV Concessioni Autostradali ...

