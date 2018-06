Come pulire i pesci piatti

“Wow!”. Come pulire le pentole bruciate e farle tornare a brillare. Pochi ingredienti - zero fatica e addio incrostazioni : E se vi dicessimo che c’è un modo, semplice semplice, per pulire le pentole incrostate. Eh sì, perché anche allo chef stellato capita di bruciare (ogni tanto) qualche attrezzo del mestiere. Quando accade, la cosa migliore sarebbe pulire velocemente le stesse, ma a volte non c’è tempo per farlo. Ed è lì che l’incrostazione diventa invincibile, o quasi. C’è un sistema in effetti che ci permette di pulire, a fondo, ogni tipo di stoviglia ...

Come pulire e sfilettare la carpa : Come pulire e sfilettare la carpa: consigli su Come si puliscono le carpe e Come cucinare i filetti ottenuti. (altro…) The post Come pulire e sfilettare la carpa appeared first on Idee Green.

Come pulire il pesce azzurro : Come pulire il pesce azzurro: una guida su Come pulire, sventrare e diliscare pesci azzurri Come acciughe (o alici) sgombri, sardine… Consigli pratici per la pulizia del pesce fresco o congelato. (altro…) The post Come pulire il pesce azzurro appeared first on Idee Green.

Come pulire le cozze : Come pulire le cozze velocemente e in modo accurato. Consigli per pulire le cozze di scoglio senza fatica. Perché è pericoloso mangiare cozze crude e consigli alla cottura. (altro…) The post Come pulire le cozze appeared first on Idee Green.

10 consigli per pulire la casa (e il tuo spirito) Come un monaco buddhista : "La giornata dei monaci inizia dalle pulizie: ramazziamo il giardino, puliamo il cortile, tiriamo a lucido il santuario. Non tanto perché siano effettivamente sporchi o in disordine, quanto perché tali azioni hanno il fine ultimo di eliminare dallo spirito qualsiasi ombra". Ad affermarlo è Keisuke Matsumoto, monaco buddhista del Tempio Komyoji di Tokyo, autore del libro "Manuale di pulizie di un monaco buddhista", edito in ...

Come pulire il nasello : Come pulire il nasello: istruzioni per pulire il nasello per poi proseguire alla cottura al forno (al cartoccio) o in umido. Come eliminare la lisca e Come cucinare il nasello intero. Consigli per pulire il nasello surgelato o fresco pescato. (altro…) The post Come pulire il nasello appeared first on Idee Green.

I grillini rispondono a Berlusconi 'Meglio pulire i cessi che essere Come te' : 'I cinquestelle sono un pericolo per il Paese, non sono un partito democratico. Sono il partito dei disoccupati. A Mediaset pulirebbero i cessi'. Parole al vetriolo quelle di Silvio Berlusconi che ...