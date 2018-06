Come aggiornare Fire TV Stick

Windows 10 : Come eseguire un avvio pulito e aggiornare in sicurezza : Windows 10, così come Windows 7 e Windows 8.1, consente di effettuare il cosiddetto “avvio pulito”. In pratica consiste nel riavviare il personal computer solo con i servizi essenziali di Microsoft arrestando tutti gli altri programmi. È il modo migliore per effettuare un aggiornamento importante come Windows 10 April Update 2018 ed è una delle possibili soluzioni ad eventuali errori dovuti proprio a questo aggiornamento. avvio ...

Come scaricare o aggiornare a Windows 10 April 2018 Update : Il 30 Aprile è stato rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Windows 10 April 2018 Update, o meglio conosciuto Come Windows 10 Spring Creators Update. Si tratta del primo grande aggiornamento del 2018 e porta con sé la versione 1803. Per installare questo nuovo Update si può procedere in due modi, a seconda della situazione in cui ci troviamo. In questo caso non sarà necessario effettuare un’installazione pulita di Windows, in ...

Come aggiornare subito a Windows 10 April Update : Windows 10 April Update è partito il 30 Aprile in modo graduale, questo significa che non tutti i PC Microsoft ha aggiornato all’ultima versione software. Per ottenere subito la nuova versione di Windows 10 ci sono due metodi semplici e rapidi che chiunque può provare, non occorre una preparazione particolare, basta seguire i passi indicati in questa guida. Windows 10 April Update: cosa c’è di nuovo Come forzare l’aggiornamento ...