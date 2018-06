Comcast offre 65 mld dlr in contanti per asset Fox

Comcast sfida Fox offrendo 31 miliardi di dollari per Sky : Comcast, il colosso della tv via cavo statunitense, lancia a sfida a Rupert Murdoch e offre 31 miliardi di dollari per l'acquisto di Sky, il 16% in più dei 16,5 miliardi messi sul piatto da Fox lo scorso dicembre. Una mossa che è stata accolta favorevolmente dai membri indipendenti del board della britannica Sky che hanno già suggerito una inversione di rotta agli azionisti, invitandoli a non accettare più la proposta ...

