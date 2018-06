COLONY - Una gabbia dorata | ma non tanto brillante

lostinaflashforward

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del settimo episodio della terza stagione di, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "A Cleaned, Well-Lighted Place" e vedrà i Bowman stabilirsi definitivamente a Seattle, un luogo certamente non esente da segreti e pericoli insidiosi.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 3x06 "The Emerald City"Cominciamo con la sinossi:"Will segue degli indizi che potrebbero esporre un pericoloso segreto sulla colonia di Seattle. Katie aiuta una famiglia di rifugiati; Bram subentra come genitore a Gracie."A quanto pare Will si imbatterà in un pericoloso segreto che riguarda la colonia di Seattle. Che abbia a che fare con la costruzione dell'arma contro i nemici dei RAP? InKatie trova impiego come assistente per i rifugiati, un fatto davvero notevole, visto che la sua interprete, Sarah Wayne Callies, fa' parte dell'International Rescue ...