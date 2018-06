Coldiretti | con il falso bio a rischio 6 italiani su 10

Consumi - Coldiretti : contro la povertà arriva la “spesa sospesa” : Per aiutare le famiglie italiane in difficoltà arriva la prima “spesa sospesa” promossa da Coldiretti e Campagna Amica assieme alla Caritas. Palcoscenico d’esordio dell’iniziativa è il Villaggio Coldiretti a Torino #stocoicontadini, dalle ore 9 di venerdì 15 giugno ai Giardini Reali Superiori, aperti al pubblico per l’occasione per tutto il weekend. I visitatori dei banchi del maximercato degli agricoltori tra i giardini e piazza Castello ...

Food : Coldiretti - con caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue (2) : (AdnKronos) – Il gelato, spiega la Coldiretti, è uno degli alimenti più amati dagli Italiani che ne consumano oltre 6 chili all’anno pro capite, soprattutto nei 40mila laboratori artigianali che utilizzano materie prime fresche che arrivano dal territorio: dalla frutta alle uova, dal latte alla panna. Tutto il comparto utilizza ogni anno 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre ...

Food : Coldiretti - con caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue (3) : (AdnKronos) – L’Italia con circa 1/5 (19%) del totale Ue ha conquistato la vetta del gelato a livello europeo grazie al sorpasso nei confronti della Germania che lo ha detenuto per oltre 20 anni ma che ‘ precisa la Coldiretti ‘ adesso è ferma a 515 milioni di litri (16%) seguita dalla Francia a 454 milioni (14%). Al quarto posto si posizionala Spagna con 301 milioni di litri e al quinto sorprendentemente la Polonia con ...

Food : Coldiretti - con caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con il caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il primo produttore dell’Unione Europea”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città ...

Il villaggio contadino della Coldiretti : #stocoicontadini : La prima Capitale del Regno di Italia è stata scelta per far conoscere il contributo dell’agricoltura alla storia e allo sviluppo del Paese con il villaggio contadino della Coldiretti che sarà inaugurato alle ore 9,00 di Venerdì 15 giugno, per restare aperto tutto il weekend, con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per l’esclusivo abbinamento tra cultura ed enogastronomia che rappresentano l’elemento trainante della ...

Coldiretti pagamenti Psr e Pac : Regione continua con il pallottoliere : Una cosa è certa e anche il tenore della replica alla nostra nota con la quale si metteva in evidenza il ritardo o meglio i non pagamenti per 100milioni di euro uro della Regione ne è eloquente ...

Voucher addio - secondo Coldiretti persi 50mila posti di lavoro : "L'Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell'economia", ha affermato il presidente la Coldiretti Roberto Moncalvo nel ...

ECONOMIA Coldiretti - insostenibili i tagli ipotizzati alla Pac dall'UE : "Le ipotesi di taglio alla Politica agricola comune , Pac, sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'UE deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all'immigrazione, ...

Coldiretti : importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva : E’ importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva per evitare una pericolosa spirale recessiva in una situazione in cui i consumi interni risultano particolarmente deboli, soprattutto per effetto del forte calo degli alimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il brusco calo del commercio al dettaglio ad aprile che su base annua scende del 4,6% con una punta per l’alimentare che crolla del 7,3% in valore e ...

Cinghiali - Coldiretti Lazio : “Inesistente un piano di contenimento” : Il proliferare incontrollato della popoLazione di Cinghiali provoca danni al sistema agricolo regionale tra i 3 e i 5 milioni di euro all’anno, a fronte dei quali vengono stanziati fondi assolutamente inadeguati per gli indennizzi. Tale situazione si trascina da anni a spese degli agricoltori e della sicurezza dei cittadini, con branchi di Cinghiali che si spingono dentro l’area urbana alla ricerca di cibo tra rifiuti e scarti ...

Pil : Coldiretti - aumenta gap tra Nord e Sud nei consumi : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Calano dell’1,1% i consumi alimentari nel Mezzogiorno in contrapposizione all’aumento record registrato nel Centro Italia (+5,6%), nel Nord Est (+5%) e, in misura minore, nel Nord Ovest (+3,3%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea relativi al primo trimestre dell’anno, in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil. La spesa alimentare in crescita ...

Coldiretti : con la nomina del nuovo Ministro per le Politiche Agricole inizia la battaglia in UE : “Con la nomina di Gian Marco Centinaio a Ministro delle Politiche Agricole proprio nel giorno in cui l’Unione Europea ha presentato la riforma con i tagli alla politica agricola, inizia una dura battaglia per difendere il primato dell’agricoltura italiana in Europa per valore aggiunto, qualità, sicurezza alimentare ed ambientale”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che si congratula con il neo Ministro e con ...

Coldiretti - dati Istat sul PIL : calano i consumi alimentari nel Mezzogiorno : calano dell’1,1% i consumi alimentari nel Mezzogiorno in contrapposizione all’aumento record registrato nel Centro Italia (+5,6%), nel Nord Est (+5%) e, in misura minore, nel Nord Ovest (+3,3%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea relativi al primo trimestre dell’anno, in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil. La spesa alimentare in crescita mediamente dell’1,4% è – sottolinea la Coldiretti – la principale ...