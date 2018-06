Co-sleeping | boom in Italia | maschietti più coccoloni

dilei

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Prima era considerato un vizio, ora invece viene definito benefico per lo sviluppo sano del bambino: il co-ovvero la scelta dei genitori di dormire insieme ai bambini, si sta diffondendo sempre di più. Di notte i piccoli cercano mamma e papà, si sa. Quattro bambini su cinque cercano la mamma come prima persona, appena aprono gli occhi, mentre il papà è la persona preferita al momento di mettersi a letto. Dormire insieme nel lettone non è una novità ino all’estero ed è una pratica che sta prendendo sempre più piede. Fino agli anni ’60 è stata considerata una pratica da demonizzare, ma è stata nel corso degli anni sempre più sdoganata e recentemente anche gli esperti hanno mostrato interesse, tanto da sceglierla come oggetto di studi con risultati differenti. Che i risultati degli studi siano positivi o negativi, l’abitudine risulta sempre più in voga in ...