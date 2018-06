Clima | lo studio | in Africa i baobab millenari stanno scomparendo

Allarmante studio sul Clima : in Antartide sciolti 3.000 miliardi di tonnellate di ghiacci : Dati all’armanti emergono da un recente studio sul clima: lo scioglimento dei ghiacciai in Antartide sta raggiungendo livelli sempre più pericolosi. Nell’arco di 25 anni le piattaforme di ghiaccio dell’Antartide hanno perso 3.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio, con un conseguente innalzamento del livello del mare di circa 8 millimetri. Al calcolo, pubblicato su Nature, hanno contribuito i ricercatori di 44 Paesi, Italia ...

Verso l’abbandono dei gas refrigeranti dannosi per il Clima : lo studio ISPRA sul tema : Gli Idrofluorocarburi (HFC) sono i gas refrigeranti tra i più diffusi sul mercato; hanno sostituito in passato i Clorofluorocarburi (CFC) e gli Idroclorofluorocarburi (HCFC) dannosi per l’ozono. L’eliminazione completa del cloro dalla composizione dei refrigeranti ha portato all’introduzione degli HFC. Anch’essi, però, non risultano essere perfettamente eco-compatibili: il significativo aumento delle emissioni in atmosfera di questi gas ...

Clima - il Mediterraneo sarà interessato da violenti tornado : lo studio Enea-Cnr : Aumenta la probabilità di trombe marine e tornado intensi nei mari italiani a causa dell’innalzamento della temperatura superficiale dell’acqua dovuta al riscaldamento globale. È quanto emerge da una ricerca Enea-Cnr pubblicata su Scientific Report di Nature. Lo studio è stato condotto su un tornado che si è abbattuto su Taranto nel novembre del 2012, quando la temperatura in superficie del mar Ionio era superiore di 1°C rispetto ...

Pisa : avviato il percorso per la nascita di un Centro federato per lo studio dei cambiamenti Climatici : Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Iuss di Pavia hanno avviato il percorso per la nascita di un Centro federato per lo studio dei cambiamenti climatici denominato “Earth-System and Sustainable Development Initiative”. Si tratta di un nuovo soggetto di ricerca “distribuito” tra le città di Pisa e Pavia che integrerà i know how delle tre Scuole Universitarie Superiori di recente unite in una Federazione: le conoscenze ...