CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 Richie Porte nuova maglia gialla! 5^ tappa | oggi 13

CLASSIFICA GIRO di Svizzera 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (5^ tappa - oggi 13 giugno) : Classifica Giro di Svizzera 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 08:09:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO di Svizzera 2018 / Kung maglia gialla - le altre graduatorie : Watson leader a punti (4^ tappa) : Classifica Giro di Svizzera 2018: Stefan Kung resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista della 4^ tappa del Tour de Suisse (oggi martedì 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:46:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO di Svizzera 2018/ Kung maglia gialla e le altre graduatorie (oggi - 4^ tappa) : Classifica Giro di Svizzera 2018: Stefan Kung resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista della 4^ tappa del Tour de Suisse (oggi martedì 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:12:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO di Svizzera 2018 / Resta Kung in maglia gialla! (oggi 3^ tappa) : Classifica Giro di Svizzera 2018: Stefan Kung Resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista delal frazione di oggi, 3^ tappa del Tour de Suisse(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:41:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 / Kung maglia gialla - in azzurro c'è Zaccanti (oggi 3^ tappa) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: Stefan Kung resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista delal frazione di oggi, 3^ tappa del Tour de Suisse(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:55:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO di Svizzera 2018/ Kung maglia gialla e le altre graduatorie (oggi 3^ tappa) : Classifica Giro di Svizzera 2018: Stefan Kung resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista delal frazione di oggi, 3^ tappa del Tour de Suisse(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:30:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018/ Thomas maglia gialla : il criterium è suo! Cataldo re a pois! : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Thomas è in maglia gialla con grande margine sugli inseguitori: possibili colpaccio nell’ultimo giorno? (7^ tappa oggi)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:11:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018/ Thomas maglia gialla e le altre graduatorie : focus sul leader! : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Thomas è in maglia gialla con grande margine sugli inseguitori: possibili colpaccio nell’ultimo giorno? (7^ tappa oggi)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:26:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO del Delfinato 2018/ Thomas maglia gialla e le altre graduatorie (7^ tappa - oggi) : Classifica Giro del Delfinato 2018: Thomas è in maglia gialla con grande margine sugli inseguitori: possibili colpaccio nell’ultimo giorno? (7^ tappa oggi)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 il gruppo C : tutti i risultati e la CLASSIFICA di questo girone - Ultime Notizie Flash : Mondiali Russia 2018 gruppo C, tutto quello che c'è da sapere su rose allenatori orari delle partite e quali sono le squadre favorite per il passaggio alla fase successiva.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018 / Maglia gialla sempre Thomas - secondo ora Yates (6^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Thomas è la nuova Maglia gialla ma nelle altre graduatorie c'è tamnta Italia con Moscon e Cataldo (6^ tappa oggi).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:33:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO del Delfinato 2018 / Maglia gialla Thomas - focus su Gianni Moscon (6^ tappa - oggi) : Classifica Giro del Delfinato 2018: Thomas è la nuova Maglia gialla ma nelle altre graduatorie c'è tamnta Italia con Moscon e Cataldo (6^ tappa oggi).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:51:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO del Delfinato 2018/ Thomas maglia gialla e le altre graduatorie (6^ tappa - oggi) : Classifica Giro del Delfinato 2018: Thomas è la nuova maglia gialla ma nelle altre graduatorie c'è tamnta Italia con Moscon e Cataldo (6^ tappa oggi).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:17:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2018 / Thomas nuova maglia gialla - poi Moscon e Caruso (5^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: Gianni Moscon è in maglia gialla in vista della 5^ tappa che sarà disputata oggi. Italiani in evidenza anche grazie a Cataldo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:41:00 GMT)