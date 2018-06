Cina | vertice fra Kim Jong-un e Donald Trump riveste un significato storico di grande

Cina : al via il vertice Sco - "l'anti-G7" : 15.32 I leader dei Paesi della Shanghai Coo Cooperation Organization (Sco) sono a Qingdao, nella Cina meridionale, per il vertice dell'Alleanza regionale di cui fanno parte Cina, Russia e quattro repubbliche centro-asiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan). Dallo scorso anno, figurano anche India e Pakistan. Tra i leader giunti in Cina, occhi puntati sul presidente russo, Putin. Tema del vertice è la cooperazione nella ...

Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avviCinano : Stando ad un nuovo report di Gartner, le vendite nel primo trimestre del 2018 sono tornate a crescere. Ecco tutti i dati della classifica guidata da Samsung L'articolo Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano proviene da TuttoAndroid.

INCONTRO KIM-MOON : ‘RIAPERTO’ VERTICE CON TRUMP A SINGAPORE/ Dubbi in Nord Corea e il ruolo della Cina : Coree, VERTICE a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare TRUMP". Si riapre possibilità del summit in SINGAPORE: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:27:00 GMT)

Xi Jinping-Kim Jong-Un - incontro pace a Dalian/ Vertice Cina-Nord Corea : “nucleare inutile senza minacce Usa” : Kim Jong-Un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: Vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:03:00 GMT)

DALLA Cina/ Lao Xi : serve una rivoluzione - ma al vertice di M5s : Tocca a Grillo e Casaleggio trovare una soluzione per M5s, non a Di Maio che ha dimostrato di non poter essere leader e che ora dev'essere sostituito. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:01:00 GMT)

Usa-Cina - fallisce vertice di Pechino. Le due delegazioni : «risultati deludenti» : Si è chiuso con un risultato deludente , da ambo le parti, il Comprehensive dialogue Usa-China che ha visto a Pechino confrontarsi due squadre di negoziatori di altissimo livello costrette a prendere ...

Il Vertice della Pace e la Cina dell’Imperatore : La Pace è sbocciata nella penisola coreana. Salvo sorprese. La "tregua" che aveva interrotto, nel luglio del 1953, l'immane massacro della guerra di Corea (circa due milioni di morti!), "l'accordo di armistizio" di Panmunjom, si appresta a diventare un vero trattato di Pace. Kim Jong-un, il dittatore del Nord, e Moon Jae-in, il presidente liberale del Sud, stanno scrivendo i libri di storia. "Le due Coree si impegnano alla fine delle ...