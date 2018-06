Ciclismo | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia Tanti giovani al

oasport

: I convocati dell'Italia per i Giochi del Mediterraneo: giovani tra gli uomini, stelle tra le donne - OA_Sport : I convocati dell'Italia per i Giochi del Mediterraneo: giovani tra gli uomini, stelle tra le donne -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Selezioni differenti per quanto riguarda Davide Cassani e Dino Salvoldi per i prossimidel, che scatteranno il 22 giugno in quel di Tarragona e vedranno a via quattro prove per ilsu strada (prova in linea e a cronometro sia per gli uomini che per le donne). Se al maschile ci sarà una squadra davverossima, al femminile spazio ai pezzi da novanta. Andiamo a scoprire idell’Italia. Uomini Edoardo Affini Paolo Baccio Samuele Battistella Alessandro Covi Jalel Duranti Francesco Romano Christian Scaroni Matteo Sobrero Filippo Tagliani Andrea Toniattia caccia delle medaglie (da capire quali saranno le selezioni delle altre nazionali, se anche esse punteranno su atletio schiereranno al via atleti professionisti). La stella è Edoardo Affini: può giocarsi il podio nella cronometro, vista la recente prestazione messa in ...