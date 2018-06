Ciclismo – Due notturne a Brugnera per i ragazzi della Biesse Carrera

sportfair

: Due appuntamenti in notturna per la Biesse Carrera - CiclismoSG : Due appuntamenti in notturna per la Biesse Carrera - Ciclismo_2014 : Dai, forse due o tre commenti durante il #TDF si fanno ?? - bicimagazineit : La 27esima edizione di #Eurobike, fiera dedicata alle bicicletta e alla vita su due ruote, avrà luogo, quest’anno,… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Due appuntamenti in notturna per la squadra, il 16 e il 17 Giugno i ciclisti saranno impegnati in due gare aMentre il resto del team è impegnato al Giro d’Italia Under 23, una delegazione è pronta a spostarsi in provincia di Pordenone per le due garedi, il 16 e il 17 Giugno. Due gare nazionali Elite Under 23 adatte alle ruote veloci, perfette per ritrovare lo smalto in vista degli appuntamenti importanti in arrivo le prossime settimane, a partire dall’Adriatica Ionica Race. Sabato 16 Giugno sulla linea del via troveremo Stefano Bertoletti, Kevin Colleoni, Enrico Logica, Enrico Salvador e Stefano Taglietti. Domenica 17 Giugno Stefano Moro sostituisce Taglietti nella formazione scelta dai D.S. Milesi e Gozio. L'articolo– Dueper iSPORTFAIR.