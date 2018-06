Ci sono 9 arresti condotte corruttive per lo Stadio della Roma Cosa sappiamo

Milano - 22 arresti per spaccio : ci sono anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter : Riceveva la droga dagli albanesi all’interno della sede del ‘Al Clan’ di Sesto San Giovanni, in via Sacco e Vanzetti, e poi si occupava di ridistribuirla in città. E’ stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti il 37enne Luca Lucci, storico capo ultras della curva sud del Milan. E c’è anche Massimo Mannelli, responsabile degli steward dell’Inter, tra le 22 persone fermate dalla polizia di ...

Reggio Emilia - massacrata e rapinata da branco di ragazze : tre arresti - due sono minorenni : sono state denunciate dai carabinieri tre ragazze del branco che avrebbe pestato e rapinato una studentessa a Reggio Emilia. La ragazza è stata gettata a terra, presa a calci, tirata per i capelli e ...

Genova, tre arresti per furti ad anziani: sono accusati di 13 colpi

Ci sono stati scontri e arresti durante il corteo del primo maggio a Parigi: molti problemi sono stati causati dall'arrivo di un migliaio di anarchici dei cosiddetti "black bloc", che hanno bruciato macchine e vandalizzato diverse strade. La polizia francese

Due anni di arresti non sono bastati - 'beccato' a perseguitare un'altra ragazza : ACQUI TERME - C'è cascato di nuovo Maurizio D. sempre per lo stesso motivo er cui era finito neiguai due anni fa. L'uomo era stato colpito da custodia cautelare per atti persecutori nei confronti ...

Due sindaci agli arresti domiciliari : le accuse sono pesanti : Due sindaci ai domiciliari: è un terremoto per il mondo politico locale. Arrestati i sindaci di Foppolo e Valleve L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa...