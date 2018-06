Chiudere i porti non servirà I migranti arriveranno in aereo L' Europa?

M5s - non ti ho votato per Chiudere i porti : di Cristian Giaracuni Il Movimento 5 selle credo abbia bisogno di qualche promemoria per ricordare su quali argomenti ha preso i voti. Sul tema dell’immigrazione, il programma elettorale dei 5 stelle parlava di maggiori risorse per un’accoglienza più umana, di una maggiore presenza dello Stato con conseguente ridimensionamento delle cooperative per debellare il lucro criminale di alcune di esse, di tempi rapidi per l’identificazione e ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far Chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Migranti - come funzionano i salvataggi e perché non basta Chiudere i porti : Al di là della situazione contingente della nave Aquarius, i meccanismi che regolano le operazioni di ricerca e soccorso in mare sono complessi, e dipendono dalla cooperazione di soggetti statali e privati: le imbarcazioni delle Ong intervengono esclusivamente in fase di salvataggio, seguendo la stessa procedura che mette in moto le navi di Guardia costiera e Marina militare...

Majorino : sciagurato Chiudere i porti ai migranti : Milano, , askanews, - "Credo che sia una risposta doverosa alla situazione sciagurata che stiamo vivendo: siamo di fronte a un Governo che gioca sulla vita delle persone, a un nave in balia delle ...

Aquarius - Chiudere i porti non è politica. È disumano : Ci sono più di 123 minori su Aquarius. Sos Mediterranée parla anche di sette donne incinte tra gli oltre 600 migranti soccorsi al largo della Libia poche ore fa. E una decina di bambini piccoli. Disidratati. Alcuni ragazzi riportano ustioni “da carburante”. Non hanno abbastanza cibo. La nave dovrebbe arrivare al porto di Valencia “verso la fine della settimana”, secondo l’agenzia spagnola Efe. Non è arrivata in Italia: è respinta al ...

La vicenda dell'Acquarius - il giurista : quando le navi entrano in acque italiane non si possono Chiudere i porti : Sulla vicenda dell'Aquarius interviene il giurista. Dopo una partenza complessa c'è stata una sterzata 'durante la quale non era chiaro dove fossero state fatte le prime operazioni di salvataggio, ...

Aquarius - Magi (+Europa) : “Il governo sta violando i diritti umani - Salvini non può Chiudere i porti” : Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'onorevole Riccardo Magi di +Europa per parlare del caso Aquarius e del braccio di ferro scatenato da Matteo Salvini contro Malta e fare un po' di chiarezza rispetto alle normative internazionali violate dal governo italiano disponendo la chiusura dei porti.Continua a leggere

L’Italia può Chiudere i porti alle navi delle ong? : Matteo Salvini può chiudere i porti ai migranti? Quali violazioni commette? E perché Malta non accetta di far sbarcare le navi umanitarie? Leggi

"È questo che volete? #umanitàaperta". Il grido di indignazione sui social per la decisione di Salvini di Chiudere i porti : porti italiani chiusi: questa la decisione del governo Conte e del neoministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla vicenda della nave Aquarius, gestita dalla ONG Sos Mediteranée e da Medici senza Frontiere che, nella serata di sabato, aveva soccorso a 40 km dalla Libia 629 migranti. Insieme al diktat partito dalle stanze del Viminale, Matteo Salvini ha anche lanciato l'hashtag #chiudiamoiporti, a cui molti utenti hanno voluto ...

Chiudere i porti : come siamo arrivati fin qui e cosa ci insegna la storia : In nome della stessa sicurezza stiamo costruendo un mondo estremamente violento e in cui, soprattutto, la violenza diventa contesto: siamo immersi nella violenza e nemmeno ce ne accorgiamo. Qualcuno ...

Salvini può davvero Chiudere i porti ai migranti? : Qualcuno dice di sì, ma in realtà ci sono diverse leggi nazionali e trattati internazionali che lo vietano The post Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti? appeared first on Il Post.

Migranti - perché Salvini può Chiudere i porti (anche se la scelta fa discutere) : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha negato l’autorizzazione alla nave Aquarius, con 629 Migranti a bordo, di approdare in un porto italiano e ha chiesto alle autorità di Malta...

Perché Chiudere i porti italiani a una nave con 629 migranti è una scelta sbagliata : Salvini e Toninelli hanno deciso che l'Italia non fornirà destinazioni di approdo alternative nel caso in cui Malta non accetterà di accogliere la nave Aquarius, con a bordo 629 migranti. In poche parole, l'Italia chiuderà i suoi porti alla ONG che ha soccorso i migranti, peraltro con l'aiuto della Guardia Costiera italiana. Toccherebbe a Malta? Probabilmente sì, ma la questione conta relativamente.Continua a leggere

La Nave Aquarius nel Mediterraneo Salvini : «A Malta o Chiuderemo i porti» : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti