: Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni, guerra di like su Instagram: la coppia sfrutta il figlio?… - OptiMagazine : Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni, guerra di like su Instagram: la coppia sfrutta il figlio?… - iSchatzy24 : @trash_italiano Chiara Nasti? - gasparepolizzi9 : RT @trash_italiano: Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni? Il like della discordia -

(Di mercoledì 13 giugno 2018): l'influencer reduce dal reality L'Isola dei Famosi 2018 si trova sotto i riflettori nelle ultime ore dopo aver messo unche suona più come una frecciatina allapiù social e seguita del web., che suconta più di un milione di seguaci, ha messoad un commento sottostante un post di, che lo ritrae insieme alla fidanzata futura sposae al loro primogenito Leone, di soli tre mesi. Nella foto incriminata, il piccolo Leone indossa una magliettina personalizzata che riporta la stampa "Italiana", titolo dell'ultimo singolo di J-Ax e.Il commento negativo a cui laha messo "mi piace" recita nel seguente modo: "Tutorial come sfruttare un bambino per pubblicizzare Italiana", una critica all'atteggiamento dellanei confronti del figlio, troppo spesso "sbandierato" sui ...