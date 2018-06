Chi vince i mondiali? Te lo dice un algoritmo

TurChia : 'se vince Ince via emergenza' : Con questa scelta, ha aggiunto, "faremo capire al mondo che la nostra direzione va verso la democrazia". Negli ultimi giorni, lo stesso Erdogan ha ipotizzato una conclusione o revisione dello stato d'...

Mondiali di Russia - Chi vincerà secondo il maChine learning : Da qualche anno però, complice l'avanzata del machine learning , anche la scienza ha iniziato a dilettarsi nella pratica di provare a indovinare i risultati delle partite, provando a fare meglio di ...

PALLAMANO / Handball Faenza Chiude la stagione vincendo il campionato serie A2 : Per la cronaca, a laurearsi campione d'Italia della categoria Under 21, è stato il Merano che ha battuto 32-25 il Bologna United. 1.Giocatori, allenatore e dirigenti vincitori del girone di ...

Mondiali di calcio - ecco Chi vincerà (secondo l'intelligenza artificiale) : Un'équipe di ricercatori tedeschi ha messo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale che ha condotto 100mila simulazioni del campionato mondiale di calcio che sta per iniziare in Russia. E decretato quale sarà la squadra vincitrice

NBA – Chi ha bisogno di LeBron James? Dan Gilbert convinto : i Cavs potranno vincere anche senza il Re : LeBron James sempre più distante dall’Ohio ma Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, é convinto di poter costruire una squadra da titolo anche senza di lui Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland Cavaliers sembra ormai ...

Louboutin vince alla Corte Ue : la suola rossa è parte del marChio - : La maison di moda aveva intentato una causa per contraffazione contro l'olandese vanHaren Schoenen, che gestisce nei Paesi Bassi negozi di vendita al dettaglio di scarpe e che aveva venduto calzature ...

Ibrahimovic cambia idea : "In Russia ci sarò anch'io. Chi vince? La Svezia!" : Sempre il solito Zlatan Ibrahimovic, spaccone e con una grande voglia di scherzare. È questo il ritratto uscito dall'intervista che l'attaccante svedese ha concesso ai microfoni della Fifa. A differenza di quanto dichiarato qualche settimana fa, Ibra in Russia ci sarà, anche se solo da spettatore. Le sue favorite? Le stesse indicate dagli addetti ai lavori con una sola eccezione: la sua amata Svezia.Ibra, che da quest'anno gioca con la squadra ...

F1 - Nico Rosberg contro Fernando Alonso : “In nessun team vincente per i suoi gioChi politici” : Tutti vorremmo vedere Fernando Alonso su una macchina più competitiva nel Mondiale 2018 di Formula Uno. E’ un po’ questo il sentimento comune degli appassionati, constatando i grandi problemi che il due volte campione del mondo ha con la McLaren. Il ritiro nel suo 300° GP non è stato esaltante ed è chiaro che l’avventura nella prossima 24 Ore di Le Mans (16-17 giugno), con la Toyota, è una specie di boccata d’ossigeno per ...

Amici 17 - la diretta della finale : Carmen e Irama in finalissima. Einar e Lauren eliminati. Ecco Chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...

Amici 17 - la diretta della finale : Carmen e Irama in finalissima. Einar e Lauren eliminati. Ecco Chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...

Amici 17 - la diretta della finale : Lauren eliminata - Einar sfida Carmen. Irama in finalissima. Ecco Chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...

Amici 17 - la diretta della finale : Lauren eliminata - Einar continua la sfida contro Carmen ed Irama. Ecco Chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...

Elezioni comunali 2018 : Chi vince - chi perde e cosa comporta : La Lega traina il centrodestra. Il centrosinistra tiene, M5S soffre. Ecco i risultati dei 20 capoluoghi di provincia e le implicazioni a livello nazionale

Amici 17 - la diretta della finale : Irama - Carmen - Einar e Lauren. Ecco Chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...