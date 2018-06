Chi è Lopetegui | ct esonerato ed erede di Zidane al Real - Calcio

Spagna - bufera Lopetegui : ris Chi o esonero. Il Real Madrid genera un polverone… : Spagna , bufera Lopetegui - Clamoroso colpo di scena in casa Spagna . Dopo l’annuncio ufficiale del Real Madrid , con il quale il club madrileno ha annunciato l’arrivo di Lopetegui sulla panchina dei blanocos, la Federcalcio spagnola non ha gradito minimamente le dinamiche della trattativa e avrebbe deciso, a 24 ore dall’inizio del Mondiale, di esonerare il ct […] L'articolo Spagna , bufera Lopetegui : rischio esonero. Il Real ...

Real Madrid - il dopo Zidane si Chiama Lopetegui : Julen Lopetegui, attuale ct della Spagna impegnata in Russia per il campionato del mondo, è il nuovo allenatore del Real Madrid, lo ha annunciato il club con un tweet. Il ct della Spagna sarà per i prossimi tre anni il tecnico del Real e inizierà a lavorare per le 'merengues' al ...