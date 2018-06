Chi è Giorgia Rossi? Da Roma Channel a Mediaset | la sensuale romana volto dei Mondiali di

Malore per Giorgia Gabriele - l’ex fidanzata di Gianluca VacChi al pronto soccorso con l’amica Gilda Ambrosio [VIDEO] : Gilda Ambrosio e Giorgia Gabriele in ospedale: piccolo Malore per l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi assistita (di venerdì sera) dalla presunta fiamma di Stefano De Martino Un venerdì sera alternativo quello di Giorgia Gabriele e Gilda Ambrosio. Le due giovani e belle ragazze si ritrovano non in una festa glamour di Milano, ma al pronto soccorso per un piccolo Malore avuto dall’ex fidanzata di Gianluca Vacchi. La bella stilista pare ...

Anche Giorgia contro il ministro Fontana e le diChiarazioni sulle famiglie gay : “L’amore basta e avanza per fare una famiglia” : Anche Giorgia contro il ministro Fontana a seguito delle sue dichiarazioni sulle famiglie omosessuali: il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità è protagonista nelle ultime ore di una polemica circa le sue dichiarazioni a proposito delle "famiglie arcobaleno". Secondo il ministro Fontana, infatti, l'unica famiglia "vera" sarebbe quella formata dalla mamma e dal papà, due persone di sesso diverso, mentre le famiglie gay "non ...

Roberto Fico - il pugno Chiuso alla parata del 2 giugno : l'attacco brutale di Giorgia Meloni : Il presidente della Camera Roberto Fico scivola ancora una volta in una gaffe madornale. Nel giorno della parata militare per celebrare la Festa della Repubblica, il grillino è stato immortalato ...

Giorgia Meloni teme l'isolamento e si offre a Palazzo Chigi : ' Fratelli d'Italia mette a disposizione dell'esecutivo le oltre 100 proposte di legge depositate in Parlamento'. Giorgia Meloni appare sempre più confusa. Non vota la fiducia al governo giallo-verde ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione : 'Ministra nel governo di Lega e M5s' - poltrona pazzesca. SChiaffo al Colle? : Una indiscrezione-bomba su Giorgia Meloni : non entrerà solo nella maggioranza, ma anche nella squadra di governo. Secondo Sky Tg24 , dopo il passo in avanti della leader di Fratelli d'Italia , che si ...

Giorgia Meloni umilia Sergio Mattarella : 'Lo spread vola oltre 300 punti. Chiamerà Otto von Bismarck?' : Chiamato da Sergio Mattarella per evitare ripercussioni finanziarie e, soprattutto, per evitare il governo M5s-Lega con Paolo Savona all'Economia, sembra aver terrorizzato i mercati. Lo spread vola ...

Giorgia Meloni sbotta di rabbia da Myrta Merlino : 'Sapete Chi conta più degli elettori?' : 'Votare la fiducia a Carlo Cottarelli ? Manco morti'. Giorgia Meloni , dopo l'annuncio di richiesta di impeachment contro il presidente Sergio Mattarella , dice no alla sua maniera al 'governo dei ...

Non è L'Arena Chiama Giorgia Meloni - la figlia strilla/ Video : il collegamento con Giletti fa ridere lo studio : Giorgia Meloni risponde alla telefonata di Massimo Giletti durante il programma Non è L'Arena ma viene interrotta dal pianto della figlia che vuole che stia con lei(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:20:00 GMT)

Non è l’arena - Giletti Chiama Giorgia Meloni - ma lei è alle prese con la figlia. E il collegamento fa ridere tutto lo studio : collegamento telefonico particolare a Non è l’arena (su La7). Il conduttore Massimo Giletti ha chiamato Giorgia Meloni, solo che dall’altra parte non ha risposto la leader di Fratelli d’Italia ma una bambina.”È mia figlia che si è arrabbiata perché voleva che la tenessi e invece sono scappata per parlare con te” L'articolo Non è l’arena, Giletti chiama Giorgia Meloni, ma lei è alle prese con la figlia. E il ...

Giorgia Meloni - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Chiederemo lo stato di messa d'accusa' : 'Si dice che Sergio Mattarella abbia messo il veto su Paolo Savona ministro dell'economia, se questo veto fosse confermato sarebbe evidente che Mattarella è influenzato dalle nazioni straniere. Fdi chiederà la messa in stato d'accusa del presidente Mattarella'. Queste le parole di ...

Giorgia Meloni - lo sChiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Chi è Giorgia Miatto? La ‘traditrice’ compagna di Mattia Perin complice dello scherzo de Le Iene al portiere [GALLERY] : Giorgia Miatto è stata protagonista di uno scherzo de Le Iene a discapito del portiere del Genoa e della Nazionale Mattia Perin Instagram @grgina Mattia Perin è stato il protagonista di uno scherzo terribile de Le Iene. Il portiere del Genoa ha vissuto infatti per qualche ore il trauma della scoperta del tradimento da parte della propria moglie. Giorgia Miatto complice de Le Iene è stata al gioco del programma di Italia 1 che l’ha ripresa ...

Giorgia Meloni a Salvini : "Chiediamo l'incarico a Mattarella" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni segue la moda politica del momento e affida a Facebook, in una diretta di 16 minuti, il proprio commento agli sviluppi di questi ultimi giorni, con il contratto di governo tra Lega e M5S ormai pronto.Meloni ha ribadito il proprio attacco al Presidente della Repubblica per non aver affidato l'incarico al centrodestra, Dopo le elezioni l'unica scelta che il presidente della Repubblica non ha mai ...