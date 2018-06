Chi è davvero Melania Trump?

vanityfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) È probabilmente il personaggio più misterioso mai entrato alla Casa Bianca, l’unico in grado di attirare sul suo conto narrative opposte: per i liberal,è prigioniera di un marito sessista e psicopatico che manda messaggi in codice per essere salvata (per questa versione c’è addirittura un hashtag: #free); per il popolo di Fox News, è una brava moglie devota alla famiglia. Di sicuro – dice Elizabeth Mehren, esperta di First Lady per il Los Angeles Times – «la sua riservatezza e il suo profondo senso della privacy la rendono diversa da tutte le altre che hanno occupato quel ruolo pubblico prima di lei». I suoi gesti si prestano spesso ad ambigue interpretazioni. Di recente è sparita per più di tre settimane dai riflettori: la motivazione ufficiale – un periodo di convalescenza in seguito a un’operazione chirurgica a un rene – non è servita a rassicurare i media, al ...