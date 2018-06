Chelsea | per il dopo Conte è sfida a tre

Dall'Inghilterra : 'Chelsea - resta aperta l'ipotesi Sarri ma in pole c'è Jokanovic' : LONDRA , INGHILTERRA, - Il dopo Antonio Conte ? Ancora da definire, visto che l'italiano ha un altro anno di contratto e c'è una penale che blocca il club di Stamford Bridge . Secondo l'Evening ...

Milan - Donnarumma offerto al Chelsea per Morata : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Bonucci: Milan, voglio la Champions Bogarelli: Il Milan vale più di 1 miliardo

Mercato Juve - Morata per Higuain : ipotesi scambio col Chelsea : Può andare in porto dopo il Mondiale. Fondamentale però prima capire se Sarri sarà davvero il prossimo tecnico dei Blues

Nuovo sponsor di manica per il Chelsea : ufficiale l’accordo con Hyundai : Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica. L'articolo Nuovo sponsor di manica per il Chelsea: ufficiale l’accordo con Hyundai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Jim Ratcliffe offre 2 miliardi di sterline per il Chelsea : Offerta faraonica respinta al mittente da Roman Abramovich. Il magnate ha rifiutato un’offerta di 2 miliardi di sterline per vendere

L'Inter studia l'offerta al Bordeaux con il sì di Malcom in tasca. Sfida Juve-Chelsea per Golovin : Due esterni offensivi con il gol nel dna. Dopo i tesseramenti di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez , L'Inter è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti , ribadite ...

Panchina Chelsea - colpo di scena per il prossimo allenatore : Sarri beffato : Panchina Chelsea – colpo di scena per il prossimo allenatore del Chelsea che molto probabilmente sarà Laurent Blanc. Beffa per il tecnico Maurizio Sarri che aveva il gradimento da parte di Roman Abramovich che però ha deciso di non pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Il tecnico francese è dunque balzato in pole per la Panchina dei Blues, l’ultimo incontro ha avuto esito positivo ed adesso la fumata bianca può ...

Chelsea - Blanc scavalca Sarri nella volata per la panchina : Il tecnico ex Paris Saint Germain avrebbe già l'accordo con i Blues, secondo quanto riportano dall'Inghilterra. Sarri potrebbe invece finire al Tottenham, nel caso in cui Pochettino passasse al Real ...

Roma - per Alisson scatta l'asta tra Real Madrid e Chelsea : Non siamo ai livelli dello Shakhtar di Fonseca, che di brasiliani ne annovera addirittura nove, ma a Trigoria il verde oro è sempre stato di moda. Per non tornare indietro nel tempo, anche nell'ultima ...

Stampa Gb - spunta nome Blanc per panchina Chelsea : Ci sarebbe anche l’ex tecnico del Paris Saint Germain, Laurent Blanc, nella lista dei possibili allenatori del Chelsea per la prossima stagione. A quanto riporta il quotidiano britannico ‘Daily Mail’ l’ex ct della Francia è un serio candidato a sostituire Antonio Conte; il nome del tecnico transalpino si va ad aggiungere a quello di Maurizio Sarri gradito dal proprietario dei blues, Roman ...

Mercato - per bookie più Chelsea che Inter per Higuain : Qualcuno dice che andrà al Milan, che cerca un centravanti di peso. Qualcun altro invece non esclude che possa finire all’Inter, in un possibile scambio tutto argentino con Mauro Icardi. Si accettano scommesse sul futuro di Gonzalo Higuain destinato, si dice, a lasciare la Juve per via del suo difficile rapporto con Allegri. Al contrario degli ultimi rumors, però, i bookmaker optano per un altro anno a Torino: sul tabellone Sisal ...

Il Chelsea ha sospeso i piani per la realizzazione del nuovo Stamford Bridge : Il club inglese - attraverso una nota sul proprio sito - ha spiegato che non proseguirà con i lavori a causa dell'attuale clima sfavorevole per gli investimenti. L'articolo Il Chelsea ha sospeso i piani per la realizzazione del nuovo Stamford Bridge è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mauro Icardi al Chelsea/ I Blues premono per l'argentino - intrico con Higuain e Morata... : Mauro Icardi al Chelsea, il capitano dell’Inter nel mirino di Maurizio Sarri: pronti a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Dopo la Juventus, ci pensano i Blues(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:25:00 GMT)