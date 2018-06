Che fine hanno fatto le “icone” del design italiano

GIOVANNI CIACCI - SOFFIA DAMIANO ALLOTTA A STEFANO GABBANA/ Che fine ha fatto il principe etiope? : GIOVANNI CIACCI e STEFANO GABBANA hanno qualcosa in comune? L'amore per la moda sicuramente ma anche un possibile amore, DAMIANO ALLOTTA. Scoppia il gossip ma...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:24:00 GMT)

E3 2018 : Che fine ha fatto Metroid Prime 4? Nintendo spiega questa assenza di lusso : Nel caso in cui non abbiate ancora dato un'occhiata al Nintendo Direct organizzato per l'E3 2018 il nostro articolo post "evento" fa sicuramente al caso vostro. Un piccolo spoiler? Si è sicuramente trattato di un appuntamento sottotono, privo di sorprese di rilievo e con non poche assenze di peso. Un'assenza di lusso è stata sicuramente quella di Metroid Prime 4.Il gioco annunciato per Switch che fine ha fatto? Game Informer lo ha domandato a ...

Governo - Tramontano : “Fico in Calabria? Sembrava Bertinotti - Che non ha fatto una bella fine”. E sbotta con Furfaro : “Roberto Fico e la sua visita alla Piana di San Ferdinando? Ha cercato di mettere una pezza a tutte le anime di sinistra del M5s. A me ha ricordato molto Bertinotti, che non ha fatto una bella fine”. Sono le parole del giornalista Salvatore Tramontano, nel corso de L’Aria che Tira Estate, su La7. “Non so se sia vero” – continua – “ma mi hanno raccontato che inizialmente Fico avrebbe dovuto fare un intervento molto più duro, ma poi ovviamente è ...

Intel afferma Che la generazione del Surface Andromeda arriverà entro la fine dell’anno : Se da un lato Microsoft continua a tenere segreto il progetto Surface Andromeda, dall’altro sembra che Intel lo abbia appena svelato pubblicamente. Il Computex 2018 di Tapei, ormai concluso, si è rivelato molto interessante soprattutto per l’avvento di una nuova categoria di PC: quelli dotati di due display, sprovvisti di tastiera e basati fondamentalmente sul touch e sulla penna. Abbiamo visto, infatti, il Lenovo Yoga Book 2 e i ...

Che fine farà l'Aquarius? : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti non sbarcherà a Valencia perché il viaggio sarebbe proibitivo ma i passeggeri verranno portati in Spagna

L’ecosistema Sony perde un altro pezzo : fine della corsa per il launCher Xperia Home : L’interfaccia Sony perde un altro pezzo. L’addio ravvicinato prima a Xperia Meteo e adesso a Xperia Home lascia un retrogusto leggermente amaro per […] L'articolo L’ecosistema Sony perde un altro pezzo: fine della corsa per il launcher Xperia Home proviene da TuttoAndroid.

Aquarius resetta tutto : la politica dei fatti di Salvini - Che va in Libia a fine mese - annulla anChe i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo - di A. : Conte ci spera, ma il ministro degli Interni brucia le tappe chiudendo i porti: 'Alzare la voce paga'

Aquarius resetta tutto : la politica dei fatti di Salvini (Che va in Libia a fine mese) annulla anChe i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo : Reset. L'odissea dell'Aquarius fa carta straccia di tutto: regole, contro-regole, propositi di riforma delle regole. Come il regolamento di Dublino, che assegna ai paesi periferici europei come l'Italia la responsabilità sull'asilo dei profughi in arrivo. Il proposito del governo di Roma, dell'esecutivo Gentiloni ma anche dell'attuale premier Giuseppe Conte e del M5s, era di discuterne al consiglio europeo di fine giugno. Ma la strategia ...

F1 - GP Canada 2018 : Kimi Raikkonen - un fine settimana orribile. QualifiChe e partenza sbagliate - così non è utile alla Ferrari : Un giorno da ricordare per la Ferrari questo del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa vince con Sebastian Vettel su una pista che negli ultimi anni era stata un feudo di Lewis Hamilton e della Mercedes (tre vittorie consecutive). Il 50° successo in carriera per Seb pone fine, infatti, al digiuno Ferrarista, su questo tracciato, che durava da 14 anni e, guardando all’attualità, vale il ritorno in vetta al ...

ArCheologia : mistero sulla testa scolpita recuperata al confine tra Israele e Libano : mistero su una scultura che in apparenza risale a 3mila anni fa, recuperata lo scorso anno durante scavi archeologici condotti presso Metulla, al confine Israele e Libano: gli studiosi non riescono a determinare quale popolo possa averlo prodotto e il soggetto ritratto. Si tratta di una testa alta circa 5 centimetri di una persona in apparenza di alto rango, probabilmente un monarca, con una folta capigliatura, barba squadrata e una corona. Il ...

Fine crisi mai : prospettive incerte e stipendi bassi - anChe chi lavora è a rischio povertà : Meno disoccupazione, compensata da una 'fabbrica' di lavoratori precari. Ora sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l'area di disagio...

Giù da finestra perché non paga - arresti : ANSA, - BARI, 9 GIU - Un tossicodipendente che non pagava le dosi di droga che acquistava è stato lanciato nel vuoto da una finestra interna al primo piano di un'abitazione da tre pusher arrestati ...

Dal Pci al Pd - Che fine ha fatto la sinistra italiana : La sostanziale estinzione della sinistra italiana, che ai tempi del Pci prendeva il voto di quasi un terzo degli elettori, è un fenomeno sociologico epocale che prima o poi dovrà diventare oggetto di analisi. Mi sembra che almeno quattro fattori siano stati importanti. 1. Il primo in ordine di importanza (ma forse ultimo in ordine temporale) è il tentativo di inseguire consenso elettorale spostandosi verso il centro. La conversione del Pci nel ...

Che fine ha fatto Oreo su Honor 8? L’ultimo feedback ufficiale : Tanti dubbi ancora sul destino dell'aggiornamento Oreo su Honor 8? Da tempo manteniamo la dovuta attenzione sull'argomento sulla base dei riscontri ufficiali del produttore che, nel corso degli ultimi mesi a dire la verità, sono stati pure discordanti. Dopo varie settimane di silenzio, tuttavia, ci teniamo a sottolineare l'ultimo feedback dell'azienda, in particolare della sua divisione asiatica Honor India. Riavvolgendo il nastro della ...