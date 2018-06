Che attesa al Toro per Bruno Peres!

Borsa : europee deboli in attesa banChe centrali - Milano +0 - 15% : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Donald Trump e Kim Jong-un che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul ...

Napoli - terminate le visite mediChe di Verdi : ora è attesa l'ufficialità : 15.30 TERMINA LA PRIMA PARTE - Termina la prima parte delle visite mediche, ora Verdi si sta spostando all'istituto di medicina dello Sport a Roma, assieme al suo procuratore Donato Orgnoni. 15.10 ...

MiChelle Hunziker in dolce attesa del quarto figlio? Le foto del "pancino" sospetto : Michelle Hunziker in attesa del suo quarto figlio? La bionda showgirl svizzera avrebbe mostrato un ?pancino? molto sospetto, come dimostrano alcuni scatti pubblicati da...

Molecole organiChe su Marte - Roberto Battiston : 'Ora è più forte l'attesa per la nostra missione Exomars' : La scoperta di Molecole organiche su Marte è 'importante e interessante' e offre grandi speranze in vista della missione europea ExoMars 2020, promossa dalle agenzie spaziali di Europa , Esa, e Russia ...

Bastardi di Pizzo Falcone - in attesa della seconda stagione tornano le repliChe Video : Dopo il clamoroso successo della prima serie de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni, nei prossimi giorni, a partire dal 10 giugno 2018, saranno trasmesse le repliche della prima stagione per accontentare le richieste degli affezionati telespettatori che sono impazienti di conoscere il proseguo. La prima serie Maurizio De Giovanni, ha costruito il suo prodotto televisivo attorno alla figura dell’ ispettore ...

Porsche Sportscar Together Day - Che attesa a Vallelunga : La casa tedesca si appresta a celebrare l'anniversario in tutto il mondo con numerose attività ed eventi. Nel weekend compreso tra l'8 ed il 10 giugno 2018, i Centri Porsche festeggeranno i 70 anni: ...

Emissioni - La PorsChe limita le vendite in attesa delle nuove omologazioni : La Porsche ha comunicato che limiterà temporaneamente le vendite dei propri modelli in Europa per adeguare la gamma ai limiti di emissione imposti dal nuovo ciclo Wltp. A partire dal primo di settembre, infatti, tutte le automobili immatricolate dovranno essere omologate utilizzando i nuovi standard di collaudo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure e Real Driving Emissions (Rde) che prevedono prove, in condizioni di guida reale, di ...

Torna I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - la programmazione con le repliChe in attesa della 2ª stagione : Torna l'ispettore Giuseppe Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, l'ammiraglia propone le repliche del primo capitolo della fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la prima stagione de I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato una media di 7 milioni di spettatori. Numeri record nella stagione 2017 ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anChe Djokovic. Attesa per Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

Un Passo dal Cielo 4 su Rai Premium - dal 30 maggio al via le repliChe in attesa della quinta stagione : Tornano i paesaggi innevati delle Dolomiti con Un Passo dal Cielo 4 su Rai Premium. Da stasera, 30 maggio, il canale 25 del digitale ripropone le repliche della quarta stagione della fiction, aspettando i nuovi episodi. Per chi ha già visto le puntate saprà che Terence Hill ha lasciato la serie per tornare a tempo pieno in Don Matteo. Al suo posto, c'è un nuovo capo della forestale interpretato da Daniele Liotti. L'attore ricopre il ruolo di ...

PRONOSTICI AMICheVOLI NAZIONALI / Italia Arabia Saudita - scommesse e quote : grande attesa per la Francia : PRONOSTICI AMICHEVOLI NAZIONALI: quote e scommesse per le partite previste oggi, lunedi 28 maggio 2018. Occhi puntati su Italia-Arabia Saudita, primo test match degli azzurri di Mancini. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:16:00 GMT)