Cecilia Rodriguez senza il GF sarei tornata da Francesco Monte

Cecilia Rodriguez col permesso di soggiorno scaduto - luna di miele con Ignazio Moser a Cefalù : CEFALU? ? Continua la love story, nata sotto lo sguardo attento della telecamere del Grande Fratello Vip fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al tempo del reality la sorella di Belen...

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Pronti a lasciare l'Italia? In arrivo una vacanza d'amore per la coppia : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, l'ex ciclista pronto a lasciare l'Italia per la showgirl? Intanto i due progettano una vacanza d'amore per l'estate(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Cecilia Rodriguez in commissariato - il permesso di soggiorno è scaduto : Il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez è scaduto, e così la showgirl argentina è stata convocata in commissariato. Tutta ‘colpa’ del direttore di Chi Alfonso Signorini che nel corso di una diretta web da Capri, dove la sorella di Belen si trovava da alcuni giorni per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha rivelato per scherzo il particolare del permesso di soggiorno ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez lasceranno l’Italia? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: novità sul permesso di soggiorno scaduto Ignazio Moser sarebbe pronto a seguire Cecilia Rodriguez ovunque. Sarebbe questa l’intenzione del ciclista trentino in base quanto rivelato dal settimanale Chi. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini infatti si apprende che Moser “sarebbe disposto a seguire la fidanzata ovunque”. Nelle scorse settimane la sorella di Belen era finita al centro del ...

Cecilia Rodriguez sarà espulsa dall’Italia? Gli ultimi aggiornamenti : Cecilia Rodriguez e il permesso di soggiorno scaduto: sarà espulsa dall’Italia? Gli ultimi aggiornamenti La notizia riguardante il permesso di soggiorno scaduto di Cecilia Rodriguez (e il successivo convocamento della showgirl in Questura) è stata riportata da tantissimi siti e giornali. A fornire ulteriori dettagli sulla questione, però, c’ha pensato oggi il settimanale Chi. Nell’ultimo […] L'articolo Cecilia Rodriguez ...

“Ma che hai fatto?”. La metamorfosi di Francesco Monte : l’ex di Cecilia Rodriguez si presenta così. E sui social è delirio : Francesco Monte è una delle star più seguite e amate negli ultimi tempi nel nostro paese. Dopo la sua esperienza all’Isola dei famosi è finito sulle pagine del gossip per la storia con l’ex Madre Natura di ”Ciao Darwin” Paola Di Benedetto, ex fidanzata del calciatore Matteo Gentili (Grande Fratello 15). In questi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso qualche giorno a Formentera e al suo ritorno ...

Cecilia Rodriguez choc : «Se non fossi stata al Grande Fratello - avrei riprovato con Francesco Monte» : di Emiliana Costa Dopo la presunta disavventura con il permesso di soggiorno , per Cecilia Rodriguez sembra tornato il sereno. E in un'intervista pubblicata sul Quotidiano.net , la sorellina di Belen ...

Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser : ‘Al Grande Fratello Vip ho cercato di resistere’ : “Ho cercato in tutti i modi di resistere per quaranta giorni. Non mi sembrava giusto risolvere la cosa senza parlare con il mio fidanzato. Ignazio in questo mi ha aiutato molto”. A parlare è Cecilia Rodriguez che in una lunga intervista per Quotidiano.net torna inevitabilmente sulla sua storia con Francesco Monte, lasciato in diretta al Grande Fratello Vip dopo 4 anni di relazione per iniziare una storia con Ignazio Moser. ...

Il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez è scaduto. Arriva la stoccata della Lucarelli : In questi giorni, sta tenendo banco la notizia del permesso di soggiorno scaduto di Cecilia Rodriguez e sul fatto se ne stanno dicendo di cotte e di crude. Quella che sembrava soltanto una battuta del ...

Selvaggia Lucarelli Vs Cecilia Rodriguez/ Foto - su Twitter : “Nasconditi nell’armadio” : Cecilia Rodriguez si trovava in Italia con un permesso di soggiorno scaduto. A rivelarlo Alfonso Signorini e Selvaggia Lucarelli tweetta contro di lei. Nei commenti, tutti contro l'argentina(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Cecilia Rodriguez/ I particolari intimi di Moser e il futuro nella televisione : Cecilia Rodriguez, intervistata da Il Giorno, parla di Ignazio Moser e dell'ex: "Francesco Monte? Se non avessi fatto il Grande Fratello forse non l'avrei lasciato"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 00:32:00 GMT)

'Lui è più dotato'. Cecilia Rodriguez : confessione hot che diventa un caso : È la classica situazione scomodissima che si potrebbe anche definire "porno gaffe". Chi ci è finita dentro? La "povera" Cecilia Rodriguez che non smette di far parlare di sé, complice anche il mondo del gossip che trae sempre nuova linfa dalle avventure e dalle uscite della sorellina di Belen. A distanza di tempo Cecilia Rodriguez ha voluto infatti chiarire alcuni aspetti della sua ...

“Lui è più dotato”. Cecilia Rodriguez : confessione hot che diventa un caso. Le è scappato quel dettaglio incredibile : È la classica situazione scomodissima che si potrebbe anche definire “porno gaffe”. Chi ci è finita dentro? La “povera” Cecilia Rodriguez che non smette di far parlare di sé, complice anche il mondo del gossip che trae sempre nuova linfa dalle avventure e dalle uscite della sorellina di Belen. A distanza di tempo Cecilia Rodriguez ha voluto infatti chiarire alcuni aspetti della sua intervista a ‘Le ...

Cecilia Rodriguez : "Il Grande Fratello Vip ha cambiato la mia esistenza" : Mentre è in via di risoluzione la questione del suo permesso di soggiorno in scadenza, Cecilia Rodriguez al quotidiano Il Giorno è tornata a parlare del Grande Fratello Vip, alla cui seconda edizione ha preso parte lo scorso autunno:La partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la mia esistenza. Dentro la Casa non puoi confidarti con nessuno, non hai parenti o amici con cui scambiare un’opinione. Sei da sola, e da sola devi prendere ...