Caterina Balivo pronta per Vieni da me | anticipazioni e data d’inizio

Vieni da me il titolo del nuovo programma di Caterina Balivo su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per settembre quando alle ore 14 su Rai1 partirà il nuovo programma d'intrattenimento del primo canale della televisione pubblica guidato da Caterina Balivo. Su queste colonne vi abbiamo già dato alcune coordinate rispetto a questa nuova trasmissione, ma ancora non era stato deciso il titolo di questo programma. I Retroscena di Blogo: Il Caterina Balivo Show di ...

“Stavolta è ufficiale”. Ecco chi condurrà Detto Fatto dopo Caterina Balivo : Una notizia ormai di dominio pubblico, quella che vede Caterina Balivo ormai pronta a lasciare la conduzione del programma Detto Fatto di cui col tempo è diventata un volto storico. dopo sei lunghi anni, un addio che sicuramente farà dispiacere alla conduttrice, mamma di due bambini, ma che ha il sapore del salto in avanti: la Rai la vuole per uno dei suoi format pomeridiani di punta, collocando il suo futuro show in una fascia tra le 14 ...

Sopra così - sotto la ‘sorpresa’ : atomica Caterina Balivo. Tutti senza parole al suo arrivo : Per Caterina Balivo sta per arrivare il momento dei saluti. Si avvia infatti alla conclusione anche questa ultima, entusiasmante stagione di Detto Fatto, lo show pomeridiano in onda su Raidue che conduce da anni. Sono gli ultimi giorni di programmazione, questi: l’amatissima presentatrice partenopea saluterà il suo pubblico il prossimo 15 giugno, quando è prevista l’ultima puntata. Dopo una parentesi di stop lunga due ...

Caterina Balivo - vestito trasparente e sandali tacco dodici a Convivio : Caterina Balivo si è presentata a Convivio, l'evento solidale per Anlaids, con un vestito color carne completamente trasparente, con ricami neri nei punti da tener nascosti, e sandali tacco dodici. ...

“Flavio Briatore?!”. Caterina Balivo - viene fuori solo ora : “È successo”. Allerta rossa : lo spread del gossip ai massimi livelli : Il gossip è di quelli importanti e la fonte, una di quelle che di solito ha sempre l’imbeccata giusta. È successo durante l’ultima puntata di Detto Fatto quando Giovanni Ciacci, istrionico capo tutor del programma fresco del successo ottenuto a Ballando con le stelle, il programma condotto e diretto da Milly Carlucci, ha sganciato un’autentica bomba che ha fatto saltare sulla sedia tutti. Ciacci nel dettaglio ha detto: «Caterina è ...

Caterina Balivo - Giovanni Ciacci rivela : «Ha rifiutato un famoso playboy. Ecco di chi si tratta» : Caterina Balivo "rubacuori". Nel corso della puntata di Detto Fatto in onda oggi pomeriggio, Giovanni Ciacci, capo-tutor del programma, ha lanciato lo scoop: «Caterina...

Caterina Balivo sostituita : si candidano Ilenia Lazzarin e Carolina Di Domenico : Detto Fatto: Caterina Balivo sostituita da Ilenia Lazzarin o Carolina Di Domneico? In queste ultime settimane, diverse voci di corridoio hanno rivelato che Caterina Balivo pare lascerà Detto Fatto nella prossima stagione televisiva per approdare nel pomeriggio di Rai Uno con una trasmissione nuova di zecca. Per tale ragione sono iniziate a circolare tante indiscrezioni sul web su chi potrebbe sostituirla alla conduzione del popolare programma ...