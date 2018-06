Caterina Balivo e la frecciatina in diretta a Kikò Nalli | l' ex marito di Tina Cipollari

Caterina Balivo - "Vieni da Me"/ Lascia Detto Fatto e va allo "scontro" con Maria De Filippi : Da Detto Fatto a Vieni da me, Caterina Balivo sbarca nel pomeriggio di Rai1 in una fascia oraria ostica e va allo scontro con Uomini e donne e Maria De Filippi.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Caterina Balivo pronta per Vieni da me : anticipazioni e data d’inizio : Vieni da me: come sarà il nuovo programma di Caterina Balivo Venerdì 15 giugno Caterina Balivo saluterà il pubblico di Detto Fatto pronta per un nuovo salto. A partire dalla prossima stagione televisiva la conduttrice partenopea approderà infatti su Rai1, lasciando il timone del programma di tutorial che porta la sua firma dal 2013 a un nuovo volto televisivo. In base alle ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia sembrerebbe che ...

Vieni da me il titolo del nuovo programma di Caterina Balivo su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per settembre quando alle ore 14 su Rai1 partirà il nuovo programma d'intrattenimento del primo canale della televisione pubblica guidato da Caterina Balivo. Su queste colonne vi abbiamo già dato alcune coordinate rispetto a questa nuova trasmissione, ma ancora non era stato deciso il titolo di questo programma. I Retroscena di Blogo: Il Caterina Balivo Show di ...

Sopra così - sotto la ‘sorpresa’ : atomica Caterina Balivo. Tutti senza parole al suo arrivo : Per Caterina Balivo sta per arrivare il momento dei saluti. Si avvia infatti alla conclusione anche questa ultima, entusiasmante stagione di Detto Fatto, lo show pomeridiano in onda su Raidue che conduce da anni. Sono gli ultimi giorni di programmazione, questi: l’amatissima presentatrice partenopea saluterà il suo pubblico il prossimo 15 giugno, quando è prevista l’ultima puntata. Dopo una parentesi di stop lunga due ...