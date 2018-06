Catania | arrivata al porto la nave della Guardia Costiera con 932 migranti

ilfattoquotidiano

: Arrivata nel porto di Catania la nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo 932 #migranti salvati durante o… - RaiNews : Arrivata nel porto di Catania la nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo 932 #migranti salvati durante o… - SkyTG24 : Catania, arrivata la nave Diciotti con oltre 900 #migranti a bordo - MediasetTgcom24 : Catania, arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 migranti #catania -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Èintorno alle 7 di mercoledì mattina neldilaDiciottiitaliana, con a bordo 932salvati negli ultimi giorni durante sette operazioni di soccorso al largoLiba. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio, mentre cinque persone, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in elicottero negli ospedali di Agrigento e Palermo dopo un primo trasbordo a Lampedusa. Istanno iniziando a scendere dalla scaletta, mentre a terra si prepara la macchina dell’accoglienza, con gli operatoriong Save The Children che hanno sistemato la loro tenda per i 220 minori presenti sulla Diciotti e i volontariCroce Rossa pronti ad assistere i. “Non ci sono casi particolari. Le situazioni più critiche sono state già ...