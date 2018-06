Casting | attori | figuranti e modelle per Tangram | Mulino Bianco | Parterre | OVS | Punto Me

Casting per attori - figuranti - modelle per Tangram - Mulino Bianco - Parterre - OVS - Punto Me : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per alcune interessanti opportunità nel mondo del cinema, dello spettacolo e della televisione: si ricercano ballerini e modelle per spot pubblicitari, ma anche un attore e diversi figuranti per programmi televisivi. Sempre prevista la retribuzione. Selezioni di figuranti per Parterre TV Si cercano figuranti per una trasmissione televisiva con riprese a Napoli ...