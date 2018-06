Caso Aquarius | il ministro Tria rimanda il viaggio a Parigi Salvini | “Macron si scusi” 

Caso Aquarius - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi. Salvini : “Macron si scusi” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione...

Caso Aquarius - Salvini contro Macron : “Passi ai fatti e si scusi”. E il ministro Tria annulla l’incontro a Parigi : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dure le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, ancor più forte l’annullamento dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione è stata...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul Caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Salvini al Senato sul Caso Aquarius<br>"Sono stufo di questi morti di Stato" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Oltre a snocciolare numeri, ha anche fatto un discorso abbastanza accorato sul suo impegno a salvare donne e bambini, a offrire un futuro certo ai rifugiati "veri" e allo stesso tempo a combattere il business dell'immigrazione, che va dagli scafisti che partono con i gommoni già sgonfi perché sanno che poi qualcuno andrà a salvare i migranti, agli ...

Caso Aquarius - la Farnesina convoca l’ambasciatore francese : Il premier italiano avrebbe dovuto incontrare Macron, ma le accuse per la vicenda della nave Aquarius hanno compromesso i rapporti

Caso Aquarius : il M5S abbandona l'aula dell'Ars durante discorso del presidente maltese : Chi si chiedeva quale poteva essere la reale posizione del Movimento Cinque Stelle sull"affaire Aquarius, ha ricevuto una risposta dal comportamento tenuto dai grillini presso l"assemblea regionale siciliana nelle scorse ore durante, in particolare, la visita del presidente maltese Marie Louise Coleiro Preca.A Palermo per l"ultima tappa di una visita istituzionale che l"ha vista impegnata per tre giorni in Italia, la prima donna a capo della ...

“Ancora un naufragio”. Dopo il Caso Aquarius - torna la paura in mare : Giorni davvero complicati questi sul fronte dell’immigrazione, Dopo che il caso della nave Aquarius ha scatenato polemiche a non finire. La nave ha preso la strada della Spagna Dopo che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ordinato la chiusura dei porti di fronte agli oltre 600 immigrati rimasti bloccati in mare aperto, in attesa di conoscere il loro destino. Un’odissea dai notevoli strascichi, con il governo ...

Così il Caso Aquarius aumenta le divisioni in Europa : La vicenda dell'Aquarius e dei 629 migranti in attesa di essere trasportati sulla terra ferma resta ostaggio di una partita politica che potrebbe vivere il suo momento cruciale al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi. Per quei giorni, i leader dei governi dell'Ue dovranno dare una risposta

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

La Aquarius diventa Caso diplomatico. Roma alla Francia : "L'Italia non accetta lezioni ipocrite" : È inammissibile giocare alla politica con delle vite umane, lo trovo immondo". Iniziato il trasbordo dei primi 100 dall'Aquarius E' iniziato, intanto, il trasbordo dalla nave Aquarius dei primi 100 ...

8 cose che potreste voler sapere prima di parlare del Caso Aquarius : Nelle poche righe che seguono non troverete traccia dei 629 migranti, 123 minorenni, sette donne incinte e undici bambini. Non leggerete il rendiconto delle loro emozioni e paure, e delle nostre, emozioni e paure. Né il racconto del loro viaggio dall’Africa e del loro sballottolamento in mezzo al Mar Mediterraneo, tra Malta, l’Italia e la Spagna. Neppure infine l’analisi dei vincitori (Salvini?) e degli sconfitti (i 5 Stelle?) ...

La Francia a muso duro sul Caso Aquarius : "La linea dell'Italia fa vomitare" : La linea tenuta dal governo italiano sul caso Aquarius "fa vomitare". A dirlo, nel corso di un’intervista all’emittente francese Public Sénat, è stato il portavoce di En Marche...

Caso Aquarius - migranti a Valencia su navi italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...