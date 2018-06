Casco per bici | numeri in aumento | maggior sicurezza per i ciclisti

MotoGp – Iannone celebra il Mugello : il nuovo Casco di Andrea per il Gp d’Italia [GALLERY] : Iannone ‘cambia’ al Mugello: Andrea si mette in testa un casco dalla grafica tutta nuova in onore del Gp d’Italia 2018 Andrea Iannone partirà oggi dalla seconda fila del Gp d’Italia. Dalla quarta casella in griglia il pilota della Suzuki al Mugello potrà dire la sua dopo le prove libere e le qualifiche in cui ha dimostrato ‘di averne’! In vista della sua gara di casa Iannone ha perciò deciso di cambiare la ...

MotoGp – Casco Valentino Rossi - Drudi e il Dottore spiegano il significato dell’edizione per il Mugello [GALLERY] : Valentino Rossi e Aldo Drudi spiegano il vero significato del Casco speciale per il Mugello del Dottore Come sempre, Valentino Rossi ha sfoggiato, nel sabato delle qualifiche del Mugello, un Casco speciale, realizzato proprio per l’appuntamento italiano. Un omaggio proprio all’Italia, con una bandiera tricolore, la scritta ITA sotto al 46, e una dedica speciale anche per Simoncelli e Toccaceli (QUI l’articolo completo). Ai ...

NAPOLI - AMBULANZA E INFERMIERE SEQUESTRATI/ Video - operatore preso a testate con Casco : emergenza quotidiana : NAPOLI, sequestrano AMBULANZA per soccorrere centauro morto, vVideo, una scena shock: letto infilato nell’auto di traverso, autista costretto a guidare dietro minacce e violenze(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:17:00 GMT)

Google sarebbe al lavoro su un Casco per godere di una realtà aumentata più immersiva : Dal suo lancio ufficiale al MWC 2018, Google ARCore non ha mai sfondato sul mercato delle app. A marzo di quest'anno abbiamo visto la comparsa nel Play Store delle prima app con supporto ufficiale a tale tecnologia, con anche l'annuncio di altri titoli prossimi al rilascio sullo store. Ora però Google sembrerebbe intenzionata a produrre un suo hardware apposito dedicato all'AR! L'articolo Google sarebbe al lavoro su un casco per godere di una ...

Anche il Vaticano punta al risparmio : il nuovo Casco per le Guardie Svizzere è low cost e in pvc : Tra le novità Anche l'aumento del contingente del più piccolo esercito del mondo da 110 a 135 unità.

Bulli Lucca - perquisiti gli indagati : sequestrati abiti - cellulari e il Casco usato in classe : Sono state perquisite le abitazioni dei 6 studenti dell'istituto tecnico commerciale di Lucca che hanno umiliato e insultato un professore in classe mentre i compagni realizzavano dei video poi diffusi in rete. Il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per 5 di loro.Continua a leggere

Professore bullizzato : sequestrati abiti - Casco e cellulari ai sei studenti indagati per l’aggressione : Professore bullizzato: sequestrati abiti, casco e cellulari ai sei studenti indagati per l’aggressione Tutti e sei gli studenti, sia i quattro aggressori sia i due giovani che facevano i filmati, sono accusati di concorso nei reati di violenza privata e minacce, in quanto ritenuti responsabili di “un’azione complessivamente volta e preordinata a umiliare e dileggiare […]