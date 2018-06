Caretta caretta bloccata dalla plastica | il recupero nello Stretto di Messina

Animali - Livorno : nido di tartaruga Caretta caretta a San Vincenzo : Saranno sorvegliate 24 ore su 24 le uova di tartaruga deposte da un esemplare di caretta caretta sulla spiaggia del comune di San Vincenzo (Livorno), in un’area naturista di Rimigliano. Si è tenuta stamani nella sede della Delegazione di spiaggia di San Vincenzo la riunione di coordinamento indetta dall’Osservatorio toscano per la biodiversità per organizzare i volontari che presidieranno il nido rinvenuto domenica scorsa da un ...

Gigantesca Tartaruga Caretta caretta di oltre 90Kg salvata nello Stretto di Messina : “è un esemplare preistorico - emozione incredibile”. Ma purtroppo sta male [FOTO] : 1/4 ...

Tartaruga Caretta caretta liberata nel mare della Calabria dopo le cure che l’hanno salvata : Un giovane esemplare di Tartaruga marina caretta caretta e’ stato liberato a circa un miglio nautico dalla costa nel Golfo di S.Eufemia dopo le cure ricevute nel Centro recupero tartarughe marine mare di Montepaone. La liberazione in mare, disposta dal direttore sanitario del Centro Antonella Giglio, e’ avvenuta grazie ad una motovedetta della Guardia costiera di Vibo Valentia. L’esemplare era stato trovato a dicembre da Renato ...

Il weekend di Marevivo in Sicilia : spiagge ripulite dalla plastica e tartarughe Caretta caretta liberate in mare [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Tartaruga Caretta caretta salvata dalla guardia costiera a Vulcano : Una Tartaruga caretta caretta è stata salvata dalla guardia costiera nei pressi dell’isola di Vulcano: è stato un diportista a contattare la sala operativa del locale Ufficio Circondariale Marittimo, riferendo che l’esemplare era in difficoltà nelle vicinanze del pontile galleggiante di marina di Vulcanello. La Tartaruga è stata imbarcata su un aliscafo di linea e trasportata all’istituto Zooprofilattico sperimentale di ...

Toscana : Caretta caretta rilasciata in mare dopo 10 mesi di cure : Una tartaruga marina caretta caretta è stata rilasciata stamani nelle acque al largo delle Secche della Meloria, dopo un periodo di cura di circa 10 mesi presso l’Acquario di Livorno. L’operazione è stata effettuata grazie al supporto logistico fornito dalla Capitaneria di porto di Livorno e in collaborazione con Arpat e Acquario di Livorno. Proprio al largo del porto di Livorno l’animale era stato recuperato da un pescatore ...

Ambiente : tartarughe Caretta caretta tornano al mare da Anzio : Dalla spiaggia di Lido dei Pini di Anzio il 22 maggio alle 12.30 verranno restituiti al mare due esemplari di tartaruga caretta caretta. Gli esemplari si chiamano “Muzio” e “Algida“, e, dopo essere stati recuperati nei mesi scorsi lungo le coste laziali dalla Rete Tartalazio, sono stati ricoverati per le cure del caso presso il Centro Ricerche tartarughe Marine della Stazione Zoologica “A. Dohrn” di Portici- ...

Caretta Caretta : Chi prova a prendersi cura delle tartarughe marine e cosa minaccia la loro sopravvivenza nel mar Mediterraneo, nelle foto di Carlo Lombardi The post caretta caretta appeared first on Il Post.

Genova : rilasciate in mare 5 tartarughe ‘Caretta Caretta’ : Sono finalmente tornate al loro mare Zelda, Ariel, Tosca, Ciliegia e Primavera, le cinque tartarughe marine Caretta Caretta curate e restituite alla libertà dagli specialisti dell’Acquario di Genova. Di fronte a una vera e propria folla presente nel tratto di lido demaniale in uso all’Esercito in Corso Italia, in collaborazione con Capitaneria di Porto, il nucleo Carabinieri Cites di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus è ...

Lucca : rinvenuta carcassa di tartaruga Caretta caretta a Marina di Pietrasanta : rinvenuta a Marina di Pietrasanta (Lucca) una carcassa di tartaruga caretta caretta. La sala operativa della guardia costiera di Viareggio ha inviato sul posto una pattuglia: i militari hanno confermato che si trattava di un esemplare adulto in avanzato stato di decomposizione, hanno coperto la carcassa e recintato l’area, dando comunicazione al comune di Pietrasanta ed alla società Ersu per lo smaltimento. Non è stato possibile accertare ...