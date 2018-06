ilfattoquotidiano

: Carceri, rivolta dei detenuti di Ariano Irpino: sequestrate per ore due persone. I sindacati: “Incontro con il mini… - fattoquotidiano : Carceri, rivolta dei detenuti di Ariano Irpino: sequestrate per ore due persone. I sindacati: “Incontro con il mini… - italianaradio1 : Una situazione definita “esplosiva”, quella del carcere di massima sicurezza di Ariano Irpino, in provincia di Avel… - italianaradio1 : Carceri, rivolta dei detenuti di Ariano Irpino: sequestrate per ore due persone. I sindacati: “Incontro con il mini… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Una situazione definita “esplosiva”, quella del carcere di massima sicurezza di, in provincia di Avellino. Nel pomeriggio un gruppo diha sequestrato per ore un agente e un ispettore della polizia penitenziaria all’interno dell’infermeria. A liberarli è stato il direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello che ha avviato una trattativa con i. Pronti ad intervenire anche i carabinieri e i militari della Guardia di finanza in tenuta anti-sommossa. Secondo una prima ricostruzione, ihanno preso in ostaggio i due per protestare contro le presunte violenze subite da un loro compagno. La trattativa si è sbloccata quando il direttore ha chiesto l’intervento dell’uomo che ha confermato di non essere stato vittima di maltrattamenti da parte degli agenti. In un primo momento sembrava che gli ostaggi fossero ...