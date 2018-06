Calciomercato | la Roma avvia i contatti con il Real per Alisson

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

Calciomercato Inter - Nainggolan : offerta e risposta Roma : ... recapitando la prima offerta a Trigoria per l'acquisto del centrocampista belga: secondo 'La Gazzetta dello Sport', la proposta nerazzurra ammonta a 22 milioni di euro, più un giovane della ...

Calciomercato - Kluivert alla Roma : si allunga la serie dei figli d'arte in A : Restano invece col cerino in mano Conte e Sarri e, in un certo senso, anche Pochettino e Klopp , accostati a più riprese alla panchina più ambita del mondo. Il dopo Zidane dunque avrà le sembianze di ...

Bruno Fernandes alla Roma? / Calciomercato - l'agente : "È vero - piace ai giallorossi e nei prossimi giorni..." : Bruno Fernandes alla Roma? Calciomercato, l'agente del calciatore portoghese dello Sporting Lisbona sottolinea come l'interesse sia concreto e che nei prossimi giorni se ne parlerà.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Calciomercato Roma - Alisson : «Nessuna offerta. Concentrato sul Mondiale» : Roma - Mentre a Roma sono in corso le visite mediche dell'ultimo acquisto del ds Monchi, Justin Kluivert , dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni di Alisson che tuttavia ancora non fanno chiarezza ...

Calciomercato Roma - Alisson sul suo futuro : 'Se ne occupa il mio agente - non ho ricevuto offerte' : Il Mondiale in primo piano, il futuro , e il mercato?, sullo sfondo. Reduce da una grande stagione con la Roma, Alisson ha risposto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana. Da Sochi,...

Calciomercato - Nainggolan vuole l'Inter : ma la Roma chiede almeno 40 milioni : Radja Nainggolan è l'obiettivo numero uno dell'Inter di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Nainggolan-Inter, più di una semplice voce Il centrocampista belga avrebbe...

Calciomercato Roma - tutti i dettagli dell’operazione Kluivert : spunta una percentuale a favore di… Raiola : Nell’affare Kluivert, la Roma si è impegnata a versare il 20% della futura rivendita a Mino Raiola e il 9% all’Ajax L’affare Kluivert per la Roma è ormai praticamente definito, l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche oggi a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto quinquennale. Un’operazione importante per il club giallorosso, che si assicura una dei talenti più promettenti del panorama europeo, ...

Calciomercato Inter - nuovi contatti per Nainggolan : si cerca l'accordo con la Roma : Inter-Nainggolan: si comincia a fare sul serio. Dopo aver provato i primi approcci nelle ultime settimane, sembra essere arrivato il momento decisivo per capire se sarà possibile o meno il passaggio ...

Calciomercato Roma - entusiasmo Kluivert : bandiere e cori per l’attaccante : Calciomercato Roma – La Roma ha piazzato il colpo Kluivert, l’olandese può considerarsi un calciatore giallorosso. Presenti alcuni tifosi a Fiumicino, entusiasmo per l’arrivo di un calciatore di sicuro talento e pronto ad infiammare la piazza, può rappresentare un crack per il futuro. bandiere, cori e un clima da stadio all’aeroporto, per la giornata di domani previste le visite mediche e la firma del contratto. L'articolo ...

Calciomercato Roma - super offerte per Alisson : Liverpool e Real si contendono il portiere a suon di milioni : Calciomercato Roma- Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, pero’ piu’ contenuta (50 milioni piu’ bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a ...

Calciomercato Serie A - oltre 3 miliardi di euro spesi negli ultimi 8 anni : Juve prima - seguono Inter e Roma : Tanta spesa, tanta resa Milioni su milioni, sono tantissimi e sempre in aumento quelli che girano nel mondo del Calciomercato. A testimonianza ci sono gli oltre 3 miliardi investiti in giocatori ...

Calciomercato Roma - Alisson : 'Credo e spero che il mio futuro venga deciso prima del Mondiale' : Lo ha ammesso lo stesso portiere brasiliano, subito dopo l'amichevole vinta 3-0 dalla seleçao contro l'Austria: "Credo e spero che tutto si risolva prima dell'inizio della Coppa del Mondo , per il ...

Calciomercato Roma - il portiere Alisson spaventa i tifosi giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma al lavoro per la prossima stagione, a tenere banco è il Calciomercato. Nel frattempo arrivano dichiarazioni del portiere Alisson che spaventano i tifosi giallorossi: “Spero che tutto si risolva prima dell’inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio” – le parole di Alisson a ‘globoesporte’. “La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà ...