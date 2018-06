Calciomercato Juventus | aumenta la fiducia per Cancelo

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia la cessione di Higuain : addio al Pipita : Calciomercato Juventus – Ormai pochissimi dubbi sull’addio alla Juventus da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain, si sta per interrompere il matrimonio del Pipita con i colori bianconeri, esperienza sicuramente positiva per l’argentino che però si aspettava di poter vincere la Champions, alla base del divorzio anche il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore a Sky ...

Mauro Icardi alla Juventus? / Calciomercato - Wanda Nara incontra la Juventus per discutere il suo futuro : Mauro Icardi alla Juventus? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Calciomercato : la Juventus ripensa a Kovacic del Real Madrid : La Juventus ripensa a Mateo Kovacic. I bianconeri hanno di nuovo nel mirino il centrocampista del Real Madrid, già in Serie A con la maglia dell’Inter per due stagioni. Nell’estate 2017 i campioni d’Italia tentarono l’assalto, ma l’offerta di 75 milioni venne respinta perché Zidane considerava il croato una pedina importante e si opponeva alla cessione. Dopo l’addio del francese, il futuro a Madrid di Kovacic ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la bomba che sconvolge il Calciomercato : può arrivare Asensio! : calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul calciomercato, i bianconeri sono attivissimi con l’obiettivo di costruire una squadra super con l’intenzione di conquistare il Triplete nella prossima stagione. Importanti movimenti per il reparto d’attacco, dopo il riscatto di Douglas Costa è arrivata una decisione che può essere considerata a sorpresa, ovvero la possibile conferma di Mario Mandzukic mentre al ...

Milan vs Juventus : è asta sul Calciomercato! Tutti i dettagli : Milan e Juventus in corsa per accaparrarsi uno dei pezzi pregiati del mercato a costo zero, Tutti i dettagli sulle trattative in corso-- Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, ed i club della nostra Serie A stanno tentando in Tutti i modi di rafforzarsi in vista della prossima annata. Il Milan, come noto, non avrà disponibilità economiche illimitate, e proprio per questo sta dando un’occhiata molto attenta al mercato dei parametro ...

Calciomercato Juventus - Cancelo più vicino : le contropartite che possono sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra ancora più forte. Nelle ultime ore mosse sul fronte terzino destro, in particolar modo su Cancelo. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha tentato l’assalto al portoghese, ma la richiesta del Valencia di 40 milioni ha un po’ spaventato il club torinese. ...

Calciomercato Juventus - Dybala verso l’addio? Forte pressing del PSG : Calciomercato Juventus- Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Torino. Lo scrive l’edizione online di As, riprendendo una notizia pubblicata da Paris United, giornale vicino alle sorti del Paris Saint-Germain. Il giornale francese rivela come all’inizio della scorsa stagione Dybala avrebbe dato mandato al proprio procuratore di sondare il terreno e verificare se vi fossero le condizioni per un trasferimento in un grande ...

