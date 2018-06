Calciomercato Bologna | ufficiale | Inzaghi è il nuovo allenatore

Calciomercato Bologna - ecco Inzaghi : manca solo la firma : Bologna - Filippo Inzaghi a un passo dall'ufficialità sulla panchina del Bologna . Il tecnico, chiusa ieri la sua avventura al Venezia , ha ottenuto il nullaosta dal club lagunare ed è giunto poco fa ...

Calciomercato - il Bologna ci prova : Montolivo in regia : Bologna - Riccardo Montolivo , l'ex capitano del Milan , ha ancora un anno di contratto con il club rossonero, ma è in uscita e il Bologna ha deciso di provare a prendersi tutta la sua esperienza. Per ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Mbaye blindato : Bologna - La mossa era nell'aria da qualche tempo, ma adesso è ufficiale: il Bologna ha blindato Ibrahima Mbaye. L'esterno ha firmato un contratto a lunga scadenza, fino al 2023, sposando in pieno il ...

Calciomercato Bologna - «Masina vola in Premier : fatta con il Watford» : Bologna - Il Bologna sta per salutare anche Adam Masina . La voce ribalza dall'Inghilterra, da Sky. Sembra tutto fatto per il passaggio del terzino al Watford . L'accordo sembra stato raggiunto sia ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi porta Audero - Stulac e Pinato : Bologna - Con Verdi che in queste ore andrà incontro al suo destino , visite mediche col Napoli, , anche il Bologna cercherà di definire il proprio mercato. Tante le possibilità. Per la difesa c'è ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...

Calciomercato Bologna - tutti i nomi per la difesa : Calciomercato Bologna – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino anche Tonelli ...

Calciomercato Bologna - spunta Grassi con Inzaghi : Bologna - A centrocampo - dovesse partire Donsah e dovessero concretizzarsi le offerte per Pulgar - piacciono lo sloveno Stulac , con Inzaghi a Venezia, e Grassi , la mezzala del Napoli che nell'...

Calciomercato – Fiorentina - Roma - Bologna… che intreccio in attacco! : Calciomercato che entra nel vivo con un valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi in Serie a, diversi i club coinvolti Il Calciomercato sta entrando pian piano nel vivo. I primi colpi della stagione estiva sono stati ufficializzati, a partire dall’arrivo di Cristante alla Roma. Proprio i giallorossi sono in questa fase i veri protagonisti del mercato, dato che potrebbero mettere a segno un altro colpo a breve, un colpo che scatenerebbe ...

Calciomercato Bologna - la società si muove : ecco i nomi per il dopo-Verdi : Bologna vigile sul Calciomercato, la cessione di Verdi è oramai cosa fatta, si cerca dunque una valida alternativa per l’attacco Il Bologna è in procinto di cedere uno dei suoi tasselli più pregiati. Stiamo parlando di Simone Verdi, attaccante esterno che ha acceso questi primi giorni di Calciomercato in Serie A. L’attaccante della Nazionale italiana si appresta a firmare con il Napoli ed il patron del Bologna, Joe Saputo, vuole ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Bologna - tutte le trattative : movimenti in entrata ed uscita : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce da una stagione altalenante, il club ha deciso per il ribaltone in panchina, addio con il tecnico Donadoni, al suo posto Filippo Inzaghi che prima dovrà concludere i playoff sulla panchina del Venezia, nella giornata di ieri netto successo contro il Perugia. La dirigenza nel frattempo si muove anche sul fronte mercato, ecco il punto sulle trattative dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Per ...