Calciomercato Atalanta | 7 milioni più Mattiello per Di Francesco

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Atalanta - sorpresa nelle ultime ore : scelto l’attaccante : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta è al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar modo novità importanti per quanto riguarda l’attacco. nelle ultime ore si era parlato dell’ipotesi Parma per Fabio Quagliarella della Sampdoria ma tra i due club dovrebbe andare in porto solo la doppia trattativa Viviano-Silvestre. Ecco perchè Quagliarella è più vicino all’Atalanta, il club nerazzurro è alla ricerca di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Calciomercato Atalanta - assalto a Duvan Zapata : la Samp ha individuato l’eventuale sostituto : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Gasperini, nelle ultime ore importante mossa, nel mirino è finito il calciatore della Sampdoria Duvan Zapata. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ dopo i tentennamenti di Defrel è diventato il colombiano il calciatore in pole per l’attacco dell’Atalanta, la valutazione fatta dalla Sampdoria si aggira sui ...

Calciomercato Benevento - seguito Capone dell'Atalanta : Benevento - Il Benevento è sulle tracce dell'attaccante diciannovenne del vivaio dell'Atalanta Christian Capone , in prestito a Pescara nell'ultima stagione e protagonista con la Nazionale Under 21 ...

Calciomercato Atalanta - idea Di Francesco per la fascia : BERGAMO - L' Atalanta ragiona sul futuro di Marco D'Alessandro , che è rientrato dal Benevento e per il quale c'è un'offerta del Leganes sul tavolo. Ma nel frattempo i bergamaschi proseguono la ...

Zapata all'Atalanta? / Calciomercato news : la Sampdoria vuole riportare in Italia Simone Zaza : Zapata all'Atalanta? Calciomercato news: la Sampdoria per sostituirlo vuole riportare in Italia dal Valencia l'attaccante lucano ex Juventus Simone Zaza. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - Gollini riscattato dall'Aston Villa : BERGAMO - Pierluigi Gollini è ufficialmente un giocatore dell' Atalanta : il portiere classe 1995 è stato riscattato dalla società orobica, che ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale un innesto in entrata : Calciomercato Atalanta – Atalanta comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società polacca del Wisla Plock il difensore Arkadiusz Reca. Arkadiusz Reca è nato a Chojnice il 17 giugno 1995. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Chojniczanka Chojnice, dopo aver fatto esperienza nel Koral Debnica e nel Flota Swinoujscie, dal 2015 al 2018 ha vestito la maglia del Wisla Plock con cui ha subito conquistato la ...

Calciomercato Atalanta - ecco Reca a titolo definitivo : BERGAMO - Arkadiusz Reca è ufficialmente un giocatore dell' Atalanta . A comunicarlo, il club nerazzurro con una nota apparsa sul sito ufficiale, attraverso la quale " Atalanta comunica di aver ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Atalanta - un pupillo di Gasperini per l’attacco : Calciomercato Atalanta – Missione attaccante per l’Atalanta alle prese con il Calciomercato, l’intenzione è quella di accontentare il tecnico Gasperini in tutte le richieste, nelle ultime ore ecco una mossa che può essere considerata a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ piace Pavoletti, un calciatore che Gasperini ha già allenato e che stima. Ma quello dell’ex Genoa non è l’unico nome, ...

Calciomercato - Roma-Atalanta : intesa praticamente raggiunta per Cristante : La Roma ha messo le mani su Bryan Cristante , accordo praticamente raggiunto con l' Atalanta sulla base di 30 milioni di euro, 25 fissi più cinque di bonus su cui resta il riserbo sulla formula. ...