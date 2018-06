Calcio | i mondiali 2026 in Usa | Messico e Canada insieme

Mondiali di Calcio 2026 - i primi con 48 squadre : saranno ospitati da USA - Canada - Messico : saranno Stati Uniti, Messico e Canada, come pronosticato alla vigilia, ad ospitare i Mondiali di calcio del 2026, i primi della storia a 48 squadre. La decisione è arrivata dopo il Consiglio della Fifa, in seguito al rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di Valutazione. La candidatura delle tre nazioni facenti parte della Concacaf ha avuto la meglio su quella del Marocco, per la quinta volta perdente negli ultimi anni. ...

Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di Calcio al posto di Julen Lopetegui : L’ex calciatore Fernando Hierro è il sostituto scelto dalla federazione calcistica spagnola (RFEF) per rimpiazzare Julen Lopetegui come allenatore della nazionale per i Mondiali di calcio in Russia, che iniziano domani. Hierro è l’attuale direttore tecnico della nazionale spagnola e The post Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di calcio al posto di Julen Lopetegui appeared first on Il Post.

Calcio - Mondiali Russia 2018 : Fernando Hierro il nuovo ct della Spagna : A due giorni da Spagna-Portogallo, partita che chiuderà la prima giornata per quanto riguarda il Girone B dei Mondiali di Calcio di Russia 2018, gli iberici hanno trovato il nome dell’allenatore a cui affidare la panchina per questa manifestazione iridata dopo la bufera che ha coinvolto il poi esonerato Julen Lopetegui. Sarà Fernando Hierro, ex centrocampista del Real Madrid, classe 1968, a guidare la Roja. L’annuncio è arrivato da ...

Mondiali di Calcio - papa Francesco : 'Il pallone possa abbattere le frontiere e aiutare il dialogo' : Città del Vaticano - Lo sport unisca, il pallone ancora di più. papa Francesco alla vigilia dei Mondiali di calcio che si apriranno domani in Russia, dedica un pensiero a questo appuntamento sportivo al termine della udienza ...

I Mondiali di Calcio del 2026 si giocheranno in Nord America - tra Canada - Stati Uniti e Messico : L’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 è stata assegnata alla candidatura congiunta di Canada, Stati Uniti e Messico. Nel corso del 68mo congresso della FIFA, che si è svolto oggi a Mosca, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali 2018, la The post I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America, tra Canada, Stati Uniti e Messico appeared first on Il Post.

I Mondiali di Calcio con William Hill : al via il contest Goal Mondiale e il blog “Le Dritte dell’Esperto” : L’attesa è stata lunga, ma il fischio d’inizio è ormai alle porte: i Mondiali di calcio stanno per fare il loro trionfale ritorno e in ogni parte del globo i tifosi si preparano a un mese di grandi emozioni sportive negli stadi russi. Nonostante l’assenza della nazionale azzurra, gli appassionati di calcio italiani non mancheranno all’appuntamento: per loro William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha in ...

Calcio - Mondiali 2018 : CLAMOROSO! La Spagna esonera Lopetegui a due giorni dall’esordio! : Incredibile ma vero! La Spagna, a due giorni dall’esordio Mondiale contro il Portogallo ha deciso di esonerare l’ormai ex CT delle Furie Rosse Lopetegui, reo di aver già firmato con il Real Madrid (nonostante il prolungamento del contratto con la FederCalcio spagnola), a partire dalla prossima stagione. La notizia era nell’aria dopo che per la tarda mattinata di oggi era stata convocata dal numero uno del Calcio spagnolo, Luis ...

L’albo d’oro dei Mondiali di Calcio : In ventuno edizioni disputate, la Coppa del Mondo è stata vinta da otto paesi: il primo fu l'Uruguay, l'ultimo la Germania The post L’albo d’oro dei Mondiali di calcio appeared first on Il Post.