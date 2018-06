Calcio femminile | parla Barbara Bonansea | “Ormai siamo vicini alle super potenze”

Calcio a 5 femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di Fondi e la doppia amichevole all’Ucraina : La nazionale italiana di futsal femminile si radunerà a Fondi dal 16 al 22 giugno. Il tecnico azzurro Roberto Menichelli ha convocato 16 ragazze, che chiuderanno gli allenamenti con una doppia sfida amichevole all’Ucraina. Le due partite andranno in scena il 20 e 21 giugno (entrambe alle ore 20.30) al Palazzetto dello Sport di Fondi. Sarà un raduno fondamentale per l’Italia, che dopo l’estate, dall’11 al 16 settembre, sarà ...

Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - Calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuore delle Sorelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...

Calcio femminile : INCREDIBILE!!! Sarà spareggio Champions tra Fiorentina e Tavagnacco. L’Uefa ha detto no al Milan : E’ notizia di qualche minuto fa e non stupisce più di tanto. L’Uefa ha detto no alla partecipazione del Milan Calcio femminile, che ha acquisito il diritto sportivo del Brescia CF di Giuseppe Cesari. Un’operazione non sufficiente per prendere parte, però, alla prossima Champions League, conquistata dalle Leonesse (seconde), in virtù del fatto che la società rossonera avrebbe dovuto rilevare anche la maggioranza, dal punto di ...

Juve - Milan e non solo : anche Roma e Inter pronte a sbarcare nel Calcio femminile : Non solo Milan e Juventus, anche altre due big come Roma e Inter sono pronte a sbarcare nel calcio femminile. L'articolo Juve, Milan e non solo: anche Roma e Inter pronte a sbarcare nel calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile : la cura Bertolini vale il Mondiale 2019 all’Italia. Occorre dare continuità al progetto : Il sogno si è realizzato: la Nazionale Italiana di Calcio femminile ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2019 in Francia e, a distanza di 20 anni, la rappresentativa nostrana sarà al via della rassegna iridata. Un successo frutto di un percorso nel gruppo 6 “immacolato”: 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e 2 subiti. Statistiche che definiscono le prestazioni delle ragazze sul campo da gioco. Una compagine ...

il momento di prendere sul serio il Calcio femminile in Italia : ... a dieci anni di distanza dalla precedente qualificazione e a meno di una settimana da quella Coppa del Mondo che non vedrà giocare l'altra nazionale, quella maschile. Mondiali a parte, l'impressione ...

Calcio femminile - una grande occasione per lo sport italiano e per la nostra società : E anche la politica si è forse resa conto che il mondo del Calcio femminile non si può più affrontare con la superficialità degli stereotipi e dei luoghi comuni, ma con curiosità e attenzioni sincere ...

Calcio femminile - Italia ai Mondiali. Sara Gama e Milena Bertolini : “Ci sarà una crescita del movimento” : La nazionale Italiana di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali: simbolo di questo successo sono la capitana, Sara Gama, e la CT, Milena Bertolini. Per la nostra selezione infatti, sarà ininfluente l’ultima partita in Belgio: il pass per la rassegna iridata del prossimo anno in Francia è già aritmetico. La capitana delle azzurre, che ha completato una straordinaria stagione dopo lo scudetto con la Juventus, ha dichiarato al ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Una gioia immensa. Le ragazze si sono riscattate dopo l’Europeo” : Da ieri sera Firenze non sarà soltanto la culla della lingua italiana ma anche del Calcio femminile. Ebbene sì, dopo 20 anni, la Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini, grazie al netto successo (3-0) contro il Portogallo all’Artemio Franchi, ha ottenuto il pass iridato 2019. Una vittoria importante, frutto del duro lavoro del tecnico e del suo staff. “E’ una gioia immensa – ha sottolineato il ct delle azzurre alla ...

Calcio femminile - l'Italia al Mondiale : C'è un'Italia che va al Mondiale, ed è quella di Calcio femminile . Con il 3-0 al Portogallo nella gara valida per il Gruppo 6 di qualificazione al campionato del mondo, la Nazionale allenata da Milena Bertolini stacca un biglietto per Francia 2019 venti anni dopo l'ultima apparizione. All'Artemio Franchi di Firenze - di fronte a 6500 spettatori, a ...

Calcio femminile - partono i campi estivi : Il venerdì cena finale con premiazioni e spettacoli. A seguire le partecipanti ci sarà uno staff tecnico qualificato guidato da Federica Romiti, insegnante di educazione fisica, per l'attività ...

Dopo 19 anni la Nazionale femminile di Calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

Calcio femminile - le precedenti partecipazioni ai Mondiali dell’Italia. Ultima presenza nel 1999 : La Nazionale Italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini ha realizzato il proprio sogno: partecipare ai Mondiali 2019 in Francia e porre termine al digiuno che durava da 20 anni. Un risultato frutto del successo (3-0) contro il Portogallo allo stadio “Franchi” di Firenze. Una prestazione sontuosa delle ragazze nostrane, alla settima vittoria consecutiva nel proprio girone. Un’assenza lunga, come dicevamo, in una ...

Calcio femminile : Italia - è solo l’inizio! La progettualità porta vittorie! E ora il sogno Tokyo 2020 : Da questa sera Firenze non sarà soltanto la culla della lingua Italiana ma anche del Calcio femminile. Ebbene sì, dopo 20 anni, la Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini, grazie al netto successo (3-0) contro il Portogallo all’Artemio Franchi, ha ottenuto il pass iridato 2019. Una vittoria importante, frutto del duro lavoro del tecnico e del suo staff. Le ragazze nostrane erano, infatti, reduci dal brutto Europeo 2017, con ...