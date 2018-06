Cairo | all' Istituto Patetta la mostra Ferrania a Memoria

Cross MXGP Francia - Herlings allunga in gara-1; Cairoli 3° : Jeffrey Herlings vince, Tony Cairoli non molla. A Saint Jean d'Angely, in gara 1 l'olandese ha conquistato la settima vittoria di manche consecutiva e incrementato da 54 a 59 i punti di vantaggio in ...

Motocross - GP Francia 2018 : Jeffrey Herlings vince in scioltezza gara-1 a Saint Jean d’Angely davanti a Desalle e Cairoli : Inafferrabile! Jeffrey Herlings vince, o per meglio dire, domina, anche gara-1 del Gran Premio di Francia della MXGP e conferma di non avere rivali in questa stagione. L’olandese della KTM parte in pole position, prende per primo l’holeshot e, sostanzialmente, non deve fare altro che portare la sua moto fino all’arrivo nella solitudine più assoluta. Il suo margine era talmente ampio che nelle ultime battute di gara ha preferito ...

Tony Cairoli dal motocross alla F1 : prova superata! : È stato come essere al parco giochi e tornare bambini sulla pista di Spielberg per la leggenda del motocross Tony Cairoli. Il pilota siciliano ha infatti coronato un sogno che aveva fin da piccolo: scendere in pista al volante di una monoposto di Formula 1. Questa giornata speciale è stato un regalo che Tony ha […] L'articolo Tony Cairoli dal motocross alla F1: prova superata! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2018 : Jeffrey Herlings vince gara-1 col giallo! Antonio Cairoli secondo dopo un contatto tra i due : Jeffrey Herlings si è aggiudicato gara-1 del GP di Gran Bretagna ma il suo successo farà discutere. L’olandese ha battuto Antonio Cairoli al termine di un duello che ha infiammato gli ultimi minuti di gara e che ha vissuto il suo culmine nel contatto che ha visto cadere il pilota messinese e involarsi verso la vittoria il leader del Mondiale. Un incidente che chiaramente non è andato giù a Tony, come ha dimostrato il freddo saluto tra i ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2018 in DIRETTA : Antonio Cairoli alla riscossa - bisogna riaprire tutto! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna della MXGP. La gara della riscossa per Antonio Cairoli. Il distacco da Jeffrey Herlings parla da solo, 48 punti. L’olandese è reduce dall’ennesima doppietta e quest’anno sembra non voler concedere nulla e prendersi il primo titolo della sua carriera nella classe regina del Motocross. Ma il pilota siciliano è un campione e lo ha dimostrato nella qualifying ...

Dalla MXGP alla Formula 1 - Tony Cairoli passa alle quattro ruote : il 6 giugno guiderà la Red Bull in Austria : Tony Cairoli guiderà una Red Bull il prossimo 6 giugno in Austria, un test che esalta il pilota italiano campione del mondo di motocross Era il 13 settembre 2017 quando, sul circuito di Assen in Olanda, Tony Cairoli conquistava il titolo della classe MXGP – il nono Mondiale della sua straordinaria carriera. A distanza di quasi un anno il campione è chiamato a una nuova emozionante sfida: il prossimo 6 giugno 2018 sarà, infatti, ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2018 : chi riuscirà a fermare Jeffrey Herlings? Antonio Cairoli per uscire dalla crisi : Ottavo round del Mondiale Motocross. In Gran Bretagna si corre sul circuito di Matterley Basin, sede dell’ultima edizione del Motocross delle Nazioni. Sarà come al solito Jeffrey Herlings il protagonista più atteso in MXGP, leader incontrastato della classifica mondiale. L’ultima gara in Germania è stata l’ennesimo show del pilota olandese, che ha portato a casa un’altra doppietta. I punti di vantaggio su Antonio Cairoli ...

Cairo - consegnato alla Lilt di Savona il ricavato dell'iniziativa 'Art'è Natale 2017' : Sabato scorso l'amministrazione comunale di Cairo Montenotte ha consegnato alla Lilt di Savona il ricavato dell'iniziativa Art'è Natale a Cairo 2017, dedicata alla memoria di Nadia Baccino. La ...

Dal 25 al 28 aprile 2019 ritorna a Cairo Montenotte il Torneo Internazionale dedicato alla categoria Esordienti 2006 : "Siamo orgogliosi dei numerosi attestati di stima ricevuti da tutte le società partecipanti e soprattutto da quelle professionistiche che girano il mondo partecipando ai migliori tornei " commenta il ...

Motocross - GP Lettonia 2018 : Antonio Cairoli ancora all’inseguimento di Jeffrey Herlings : Il Mondiale di Motocross rimane nell’Est Europa. Dopo il GP di Russia questo fine settimana si correrà in Lettonia, sul tracciato di Kegums. Il precedente appuntamento è stato piuttosto interessante perché a vincere in MXGP è stato finalmente un nome diverso, quello del belga Clement Desaille. Un successo che ha aggiunto un po’ di pepe ad un campionato fino a quel momento dominato dalle KTM di Jeffrey Herlings e Antonio ...

Cairo - Mancini allenatore di livello : MILANO, 8 MAG - "Non saprei dire, non mi occupo di questa cosa, stanno facendo delle selezioni. Sicuramente Mancini è un tecnico di qualità, ha fatto cose importanti, se è motivato e pronto per un'...

Cairo avvisa il Milan : «Belotti rimane». Poi la frecciata alla Juve : Intervento del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio Anch'io Sport. Ecco le parole del numero uno granata tra presente e futuro

Cairo : «Otto anni fa eravamo vicini alla Premier per valore dei diritti tv» : Il patron del Torino ha parlato della situazione del calcio italiano, a partire dal mancato ingaggio di Javier Tebas, fino alla questione dei diritti tv. L'articolo Cairo: «Otto anni fa eravamo vicini alla Premier per valore dei diritti tv» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia - Herlings-Cairoli? Spunta Desalle : Nicholas Lapucci ha conquistato il terzo round dell'Europeo 250 sulla Yamaha del team gestito da David Philippaerts - Campione del Mondo MX1 2008 - mentre Brad Anderson si è aggiudicato il terzo ...