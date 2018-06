Butta la spazzatura sotto un ponte | poi defeca per strada | Video

Cantone a muso duro : "Insoddisfatti? Abbiamo Buttato la spazzatura fuori casa" : Raffaele Cantone risponde con fermezza a chi accusa l'Autorità nazionale anticorruzione di risultati deludenti: "Abbiamo buttato la spazzatura fuori casa". Non entra nella polemica politica e non cita il presidente del Consiglio ma il riferimento è chiaro e c'è tutto lo stupore per le parole di Giuseppe Conte, secondo il quale dall'Anac sono arrivati risultati inferiori alle aspettative."Possiamo anche essere insoddisfatti - ...